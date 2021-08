'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City' muestra sus primeras imágenes y su director revela una lista de influencias alucinante, incluyendo a Carpenter y Friedkin

Desde que se anunció su atractivo —y controvertido, para no variar— reparto hace cosa de un año, llevábamos sin noticias de 'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City'; el reboot cinematográfico de la popular franquicia de videojuegos de Capcom iniciada en 1996 bajo el mando de Shinji Mikami. Hoy, al fin hemos podido echar un primer vistazo al largometraje de Johannes Roberts, y he de reconocer que el hype se me ha disparado inesperadamente.

¿La adaptación de 'Resident Evil' definitiva?

Gracias a IGN, al fin hemos podido ver a Kaya Scodelario y Avan Jogia en la piel de Claire Redfield y Leon S. Kennedy, ataviados con sus característicos vestuarios del 'Resident Evil 2'. Pero esto no es todo, ya que también hemos visitado el hall de la mansión Spencer —recreado con toda la esencia del original— para ver a la Jill Valentine de Hannah John-Kamen y al Chris Redfield de Robbie Amell uniformados y luciendo el emblema de S.T.A.R.S.

Aunque, probablemente, la gran sorpresa ha llegado a través de la impactante imagen de Lisa Trevor, la hija adolescente del arquitecto responsable de la mansión Spencer, condenada a vagar por los enrevesados pasillos del edificio convertida en un monstruo después de sufrir en sus carnes horrendos experimentos con diferentes virus. La verdad es que han capturado bastante bien esa esencia que tantos malos ratos nos hizo pasar en el remake de 2002.

Más alla de los adelantos visuales, si algo ha hecho interesante esta toma de contacto con 'Bienvenidos a Raccoon City' han sido las declaraciones de su director, en las que ha hablado sobre el tono y la atmósfera que podemos esperar de ella, dejando claro que no se parecerá en nada a la saga protagonizada por Milla Jovovich.

"Esta película no tiene nada que ver con la franquicia anterior. Esto se ha centrado en regresar a los juegos y en crear una película de terror, en lugar de la especie de acción sci-fi de las anteriores. Sobre todo, me influyó muchísimo el remake del segundo juego, y quise capturar ese tono atmosférico que tiene. Era muy cinematográfico. Las películas anteriores eran muy luminosas y brillantes, mientras que esta es oscura y sucia, rodada íntegramente de noche. Está lloviendo constantemente y la ciudad está envuelta por la niebla..."

Pero ojo, porque la bomba ha llegado de la mano de una lista de referentes que no tiene desperdicio, y que pondrá los dientes largos a buena parte de los fans del cine de género.

"Me influyeron mucho películas como 'El exorcista' (¡Y ¡El exorcista 3'!), 'Amenaza en la sombra' y 'El resplandor'. Puedes sentir la textura en esta película. No hay nada en la ciudad que parezca ser alta tecnología. Todo parece estar en ruinas. Quería que Raccoon City pareciese un poco la ciudad de 'El cazador'; una ciudad fantasma olvidada por el resto del mundo. Y toda la estructura de la película fue, definitivamente, muy influenciada por 'Asalto a la comisaría del distrito 13'".

¿Carpenter, Friedkin, Kubrick, Cimino y Roeg como fuentes de inspiración para una película de 'Resident Evil' en la que, además, ha participado directamente Capcom? No sé vosotros, pero yo ya estoy esperando con ansia el estreno de 'Bienvenidos a Raccoon City', fijado para el próximo 30 de diciembre de 2021 en tierras españolas. Antes de llegar a nuestros cines, pasará por los de Estados Unidos el 24 de noviembre, y por los del Reino Unido el 3 de diciembre.