Richard Donner defiende 'Wonder Woman' y critica el cine de superhéroes "oscuros" y "cabreados"

Richard Donner, que dirigió 'Superman' en 1978, afirma sentirse muy decepcionado con la actual corriente de películas de superhéroes graves y oscuras. Eso sí, también asegura haber disfrutado de la primera 'Wonder Woman' de Patty Jenkins. Tal vez de ahí venga el guiño de su secuela.

90 años de experiencia

El director, de 90 años, pretende rodar una nueva entrega de 'Arma Letal' con Mel Gibson (65) y Danny Glover (74), y no ha tenido reparos al hablar en una entrevista sobre la avalancha de películas basadas en cómics, algo que sin duda se inició con su inolvidable superproducción protagonizada por Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene Hackman, Margot Kidder y Ned Beatty.

Donner elogió la 'Wonder Woman' de Patty Jenkins por su optimismo, pero también asegura no sentir el mismo tipo de cariño por las versiones más oscuras surgidas del material superheróico: "Cuando están bien hechas, según mis estándares, es muy satisfactorio. Me siento muy feliz y orgulloso cuando las veo. Pero me decepciona ver que haya tanta gente haciendo de los superhéroes algo tan cínico. Es deprimente".

El director de 'Maverick' no se corta y aprovecha para recordar al presidente que está a punto de dejar la Casa Blanca: "Cuando son tan oscuros, sombríos y están tan cabreados consigo mismos y con el mundo, no los encuentro tan entretenidos. Creo que ya hay suficiente de eso en la vida real. Acabamos de tener cuatro años de eso. Creo que deseamos exactamente lo contrario".

Directores como Christopher Nolan y Zack Snyder han llevado el cine basado en cómics en direcciones más atrevidas durante las últimas décadas, además de lograr importantes éxitos de taquilla. Con todo, Donner afirma no estar al tanto del trabajo de Snyder, aunque le complació saber que el cineasta podrá terminar su versión de 'Liga de la Justicia', tal como el propio Donner con 'Superman II: El montaje de Richard Donner' en 2006.