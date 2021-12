"¿Sabes qué va a hacer que la gente vuelva a las salas? Spider-Man". Paul Thomas Anderson cree que los superhéroes no han arruinado el cine

Martin Scorsese, Denis Villeneuve, Alan Moore... el gran debate en torno a la validez artística del Universo Cinematográfico de Marvel y el DCEU sigue dando que hablar y ahora, Paul Thomas Anderson ha dado su opinión sobre las películas de superhéroes y no es tan mordaz como Scott (quien las llamó "aburridas de cojones") o Scorsese (las comparó con los parques temáticos). De hecho, el director de 'Licorice Pizza' es optimista sobre su papel en la industria.

La pregunta surgió en la gira de prensa de la última película de Anderson, durante una entrevista con The New Yorker en la que habló sobre las películas de superhéroes positivamente:

“Vaya, me alegra poder decirte que me siento más feliz que nunca trabajando en este negocio. Tengo mi propio rincón y estoy trabajando con personas que realmente admiro, como en MGM. Estoy increíblemente feliz en este momento. Pero ese soy yo. No hay un fin para la preguntas que siempre rodean a las películas y lo que va a suceder con los cines."