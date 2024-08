El satanismo es glamouroso. Cómo ‘Longlegs’ se vale del rock de los 70 y el ocultismo para dar forma al personaje de Nicolas Cage

Sea fabricado por una campaña de marketing genial o por méritos propios, no cabe duda de que ‘Longlegs’ ha dado la sorpresa para convertirse en la película del terror del momento, y quién sabe si del año. Oz Perkins da forma a una particular experiencia que para algunos puede aproximarse a la parálisis del sueño, para otros puede ser una tomadura de pelo. Pero hay mucho que extraer de ella.

Por supuesto una de las cosas más interesantes es cómo va trazando puentes entre diferentes eras del terror, explorando miedos muy reales y familiares en la onda del cine actual mientras toma detalles de los thrillers de asesinos en serie de los noventa o del horror sobrenatural de los setenta. Inspiraciones que dan forma al personaje tan estremecedor como ridículo al que da vida Nicolas Cage, cuyos pilares incluyen también la historia del rock y su relación con el satanismo.

A continuación se pueden incluir spoilers de ‘Longlegs’ y sobre el personaje de Nicolas Cage

El diablo y el rock me hizo hacerlo

El rock and roll ha tenido su historia de ser relacionada con la música del diablo. Black Sabbath y todo lo derivado en forma de heavy metal han sido fuertemente asociados con el satanismo (a veces por propia voluntad de los músicos). Led Zeppelin fueron a juicio por supuestamente incluir mensajes satánicos en ‘Stairway to Heaven’ que se oían reproduciendo la música al revés. Charles Manson, una inspiración clara del Longlegs de Cage, atribuía la motivación para formar su culto a lo que escuchaba subliminalmente en el ‘Helter Skelter’ de The Beatles.

Todo esto cae en lo que podríamos catalogar como el espectro más duro del rock de finales de los sesenta y los setenta, un periodo al que alude Perkins en su película. Sin embargo, ni eran los grupos más intensamente ligados al fenómeno ocultista, que es al que realmente se alude en ‘Longlegs’, ni es tampoco lo que emplea Perkins como influencia fundamental. La respuesta está en ese fenómeno tan particular y fluido como fue el glam rock.

Marc Bolan como pilar

Mientras que cualquier otro cineasta habría abierto esta película con un pasaje bíblico o una referencia satánica, el director nos introduce a través de los versos de Marc Bolan, el músico detrás del grupo T. Rex. “Well you’re slim and you’re weak / You’ve got the teeth of the hydra upon you / You’re dirty, sweet, and you’re my girl” pertenecen a su icónico hit de 1971, ‘Bang a Gong (Get It On)’, sirviendo de anticipo de la relación que va a mantener la detective de Maika Monroe con las fuerzas malignas de la película.

En las diferentes entrevistas para promocionar la película Perkins ha detallado cómo descubrir a T. Rex a partir de un documental sobre música en Apple TV+, ‘1971: El año en el que la música lo cambió todo’, desbloqueó creativamente la historia de Longlegs, tanto personaje como película. “Se convirtió en una extraña sinergia en la que me apoyé", explicaba a Rolling Stone. Las letras de Bolan eran para él “la mezcla perfecta de poesía bíblica y demoníaca y glam rock", y la llave para configurar toda la mitología del personaje de Cage.

Acabó teniendo sentido que convirtiera a [Longlegs] en un tipo glamuroso cuya vida se había visto alterada en los setenta. Él sólo quería ser un tipo glam-rock. Tal vez toca mal la guitarra en el sótano de su madre. Y un día, su vida cambió, y tuvo que ir a trabajar para el Diablo.

Curiosamente el actor conectó con esta particular visión que el cineasta estaba pergeñando, relatando la coincidencia cósmica que le llevó a tocar música de T. Rex con su hijo días antes de empezar a rodar. La estética pálida que portaba Bolan en los escenarios y el grafismo de sus discos terminaron trasladándose al aspecto exagerado y perturbador que Cage emplea para transformarse en Longlegs. El villano termina cantando de manera histriónica varias de sus canciones en la película, su guarida está decorada con la obra de T. Rex así como del Lou Reed de la era Transformer, donde también pasó a convertirse en icono glam rock.

Discos como Electric Warrior, que propulsaron la carrera de T. Rex, no estaban necesariamente marcados por el satanismo o lo oculto. Sin embargo el pasado del grupo, cuando eran conocidos como Tyrannosaurus Rex y tenían un aura más hippie y psicodélica, contenía muchas referencias a autores ocultistas. Bolan también publicó en 1969 el libro Warlock of Love, con muchos coqueteos con esta clase de literatura.

Los autores ocultistas terminaron siendo una fuerte influencia en ese movimiento de glam rock. David Bowie, otro de los iconos del género, referenciaba bastante el nombre y el trabajo de Aleister Crowley en sus primeros trabajos. Electric Light Orchestra tuvieron sus canciones de provocación al coquetear con el ocultismo. KISS, un grupo más próximo al glam que al espectro del rock duro, hacía gala de servidumbre a Satán para sumar a sus ofensas públicas.

Es posible que Perkins no tuviera tan en mente este legado ocultista en el género que trataba de rescatar para darle una atmósfera diferente a ‘Longlegs’, pero sin duda se inspiró bastante en su espíritu rebelde y fluido para forjar la base de su incómoda criatura. Sin duda refleja una visión muy específica sobre el fenómeno de los asesinos en serie que tanto se han mitificado por la cultura true crime, pero que Perkins trata de desmenuzar y hasta desglorificar. Aspectos que hacen de esta una de las películas más interesantes de este 2024.

