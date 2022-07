"Se ha perdido la emoción": Woody Allen confiesa a Alec Baldwin su intención de retirarse del cine

Uno de los cineastas más activos en la actualidad: Woody Allen lleva más de 50 años dirigiendo películas aunque la fecha del final de su carrera podría estar muy cerca. El director confesó sus intenciones en la entrevista vía Instagram que hizo recientemente con su compañero Alec Baldwin.

Es bastante conocida la fama que tiene Woody Allen con respecto a las nuevas tecnologías. El cineasta ha reconocido en múltiples ocasiones que no son precisamente santo de su devoción, pero para todo hay una primera vez. Allen entró en el directo de Alec Balwin y hablaron sobre su último libro, 'Zero Gravity', y su carrera como director.

Allen confesó que ya no está interesado en dirigir películas, debido a que el panorama actual de plataformas de streaming le parece poco estimulante:

Seguramente haga una película más, pero gran parte de de la emoción se ha perdido porque no se tiene el "efecto cine" al completo. Cuando empecé, hacías una película y sabías que se proyectaría en cines por todo el país y la gente vendría. Ahora haces una película, se exhibe unas cuatro o seis semanas en cartelera y después se va directa a streaming o al pay-per-view (...) No es lo mismo que cuando yo empecé en la industria. Y para mí, no es tan disfrutable.

Allen dice que no tiene ninguna plataforma de streaming porque "no tiene tiempo para eso", en su casa solo ven los deportes y las noticias. A esto hay que sumarle la mala experiencia que supuso su colaboración con Amazon Studios, al que demandó por incumplimiento de contrato.

No me entusiasma de la misma manera hacer una película para que se estrene en cines. Me gustaba saber que habría 500 personas viéndola al mismo tiempo... Ya no sé cómo me siento respecto a hacer películas. Haré una más y veré qué me parece.