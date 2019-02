Spike Lee aclara su reacción al Óscar de ‘Green Book’: “Creí que estaba en el Madison Square Garden y el árbitro pitó algo mal”

La resaca de los Óscar 2019 promete ser larga y especialmente cargante; sobre todo si nos paramos a pensar detenidamente en el “peculiar” —llamémoslo así— reparto de premios que nos dejó la velada. Aunque, por encima de decisiones controvertidas, probablemente el momento más tenso de la noche lo protagonizó el cineasta Spike Lee.

Después de subir al escenario para recoger el Óscar al mejor guión adaptado por el libreto de ‘Infiltrado en el KKKlan’, y una vez Julia Roberts anunció que la ganadora en la categoría de mejor película era ‘Green Book’, Lee decidió levantarse y abandonar la sala con un visible enfado.

La organización le impidió salir del recinto cerca de la entrada, así que el director volvió a su asiento, para ocupar de nuevo su posición, pero dándole la espalda al escenario. ¿Habrá sido esto una reacción a las controversias que han rodeado al filme de Peter Farrelly por parte de alguien tan comprometido con la reivindicación afroamericana?

La prensa no pasó por alto el incidente y preguntó a Lee en varias ocasiones por ello, obteniendo contestaciones que esquivaban el tema con humor. Y para muestra, un botón.

“Oh, espera un momento. ¿Qué reacción viste? ¿Qué hice? No, creí que estaba a pie de pista en el Madison Square Garden y el árbitro pitó algo mal”.

Así capeó el temporal el también nominado a la mejor dirección, que se negó a hablar sobre ninguna de las películas vencedoras de la noche, matizando que, especialmente, no se referiría en ningún momento a ‘Green Book’. Al menos, el bueno de Spike dejó salir de nuevo su lado más amable, bromeando con su derrota en 1990, cuando ‘Paseando a Miss Daisy’ derrotó a ‘Do The Right Thing’ como mejor película.

“Cada vez que alguien lleva a alguien en coche, pierdo. ¡Pero han cambiado de sitio en los asientos!”

Es más que probable que la espantada de Lee tuviese que ver por el modo en que ‘Green Book’ aborda el tema racial, algo edulcorado, calificado por muchos como trasnochado y menos combativo de lo que cabría esperar. Puede que, por esto, el realizador decidiese recordar la vigencia del mensaje de cintas como ‘Do The Right Thing’ o ‘Infiltrado en el KKKlan’.

“La película [‘Do The Right Thing’] se hizo cuando se hizo. Pero la cosa es que escribí esa película en el 88. Estaba hablando sobre la gentrificación, sobre el calentamiento global, y todas esas cosas sobre las que hablé en esa película siguen siendo relevantes hoy. Esta cinta, [‘Infiltrado en el KKKlan’], haya ganado o no el Óscar a la mejor película, aguantará el paso del tiempo por estar en el lado correcto de la historia.”

Además de lanzar lo que podríamos considerar como un dardo envenenado al largo de Farrelly, Spike Lee ha dejado claro quienes cree que son los culpables de que haya llegado a recibir una triple nominación; unos responsables que no tienen nada que ver con su talento o la calidad de su obra.

“Esto es lo que pasa: Sin el #OscarsSoWhite de April Reign y el anterior presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, no estaría aquí esta noche. La Academia es más diversa. No hubiese pasado sin Cheryl Boone Isaacs. Es un hecho.”