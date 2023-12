"Tienen una estructura dramática muy, muy bien hecha". Michael Mann reconoce que le encanta ver estas dos películas de Marvel, pero no está interesado en dirigir cine de superhéroes

Si estás de pie te aconsejo que te sientes, dejes lo que estés haciendo y cojas un vaso de agua para tenerlo a mano por si te empieza a dar un vahído, porque lo que te voy a contar ahora mismo es digno de desmayo. ¡Un director consagrado de Hollywood, de 80 años y con una carrera de unas cuatro décadas a sus espaldas, ha hablado bien no sólo de una película de Marvel, sino de dos! ¡Los milagros navideños existen!

Mann, the Marvel man

El cineasta en cuestión no es otro que Michael Mann, responsable de títulos de la talla de 'Heat' o 'Collateral' que actualmente se encuentra promocionando 'Ferrari', su último largometraje protagonizado por Adam Driver. Durante una entrevista en el podcast The Discourse de The Playlist, Mann ha hablado sobre su película, pero también ha tenido tiempo para charlar sobre Marvel Studios y la posibilidad de sumergirse en el terreno de los superhéroes en un futuro.

La respuesta a esto último no ha sido afirmativa, pero esto no quiere decir que tenga una animadversión al subgénero ni a la maquinaria marvelita como otros de sus colegas como Coppola o Scorsese.

"Sólo hago películas que me apasionen y que me lleven al límite. Es ahí donde hago mi mejor trabajo. Me gustaría ser un director trotamundos, ir de película en película, pero no creo que sería muy bueno en eso. No me acelera la sangre. Por otro lado, creo que 'Guardianes de la Galaxia', por ejemplo, no necesariamente la última, pero las dos anteriores, funcionaron y me encanta verlas. Y la razón por la que funcionan es porque tienen una estructura dramática muy, muy bien hecha. Así que es emocionante en el sentido de poder crear y expandir un mito de esa manera. Creo que es muy emocionante. No diré que sea algo que quiera hacer. Sí quiero hacer un proyecto de ciencia ficción, pero no con superhéroes".

Queda claro que Michael Mann, además de un gran profesional, es un ser de luz, y no seré yo quien ponga pegas a ver una cinta de ciencia ficción dirigida por él. Eso sí, después de 'Heat 2', si es posible.

