"Todos estaban esperando que la odiara". El guionista de 'El caballero oscuro' se sincera sobre 'The Batman'

Batman es uno de los personajes de DC que ha visto más adaptaciones a lo largo de las décadas, pero una de las más famosas es la de Christian Bale y Christopher Nolan, en su trilogía del caballero oscuro entre 2005 y 2012. Ahora, con los ojos puestos en el trabajo de Matt Reeves y Robert Pattinson con 'The Batman' tenemos una versión del héroe empezando a ser el protector de Gotham, y mientras la película triunfa en HBO Max, el guionista original de la trilogía de Nolan ha compartido sus pensamientos sobre la nueva versión.

La opinión de David Goyer

El guionista de la trilogía del caballero oscuro, David S. Goyer, habló con The Hollywood Reporter para compartir sus reflexiones sobre 'The Batman', interesado en una perspectiva diferente del héroe que no se había visto antes:

"Muchas de las historias de Batman se cuentan desde un punto de vista objetivo. Muestras diferentes personajes en relación con Batman, y estamos desde afuera mirando hacia adentro. Pero lo interesante aquí es darse cuenta de que Bruce o Batman pueden narrarlo. Eso nos permite una perspectiva más interna o más subjetiva del personaje que no vemos representado con frecuencia. Irónicamente, sin embargo, una de las cosas que me gustó de 'The Batman' de Matt Reeves es que estábamos escuchando su diario de voz en off, que francamente no es algo que se me hubiera ocurrido antes de esa forma.

Pero ahora podemos escucharle cuando se deja sus notas de laboratorio para sí mismo o graba cosas. Estamos recibiendo su observaciones internas o lo escuchamos en conversaciones telefónicas o por radio o cosas por el estilo. Entonces, en lugar de estar afuera mirando hacia adentro, esta historia se desarrolla más desde adentro mirando hacia afuera, y esa una oportunidad divertida."

Goyer asegura que disfrutó la película como fan en vez de guionista, Elogió a Pattinson, Dano y Reeves:

"Fue gratificante. Es interesante porque cuando lees los cómics de Batman, hay miniseries, novelas gráficas, versiones de Earth One, historias de Elseworlds e historias de Black Label, y todos estos diferentes escritores y artistas haciendo su versión particular de una historia de Batman. Muchas de ellas son bastante diferentes y muchas de ellas son bastante inusuales, y esa es una de las partes divertidas de consumir cómics. En Espinof De colaborar con J.J. Abrams a 'The Batman': dentro del cine de Matt Reeves, el último renegado del blockbuster actual Así que vi 'The Batman' hace poco en Praga, y no sabía exactamente qué que esperar o lo que pensaría de ella. La vi con varios miembros de mi equipo en 'Foundation', y todos esperaban que lo odiara. Pero realmente la disfruté mucho. (Risas). Fue una experiencia divertida. Me gusta mucho el Batman de Robert Pattinson, y me gusta lo que hicieron con Enigma. Reeves es un cineasta realmente bueno, así que estaba listo para el viaje".

Gracias al lado detectivesco de Bruce en 'The Batman', Goyer también recordó sus conversaciones con el director de la Trilogía del Caballero Oscuro, Christopher Nolan, haciendo referencia a cómo ambos querían explorar un poco más ese ángulo: