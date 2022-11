"Tuve la idea antes de conocer a Kanye West". Quentin Tarantino niega que robase la idea de 'Django desencadenado'

Independientemente de que le ames o le odies, es innegable que el mundo sería mucho, mucho más aburrido sin los disparates y salidas de tono de Kanye West; y por si aún quedan dudas de esto sólo tenemos que fijarnos en su última ocurrencia: afirmar que Quentin Tarantino le robó la idea para crear su magnífico western 'Django desencadenado'.

Según el bueno de Kanye, el cineasta utilizó la idea que le propuso para el videoclip de 'Gold Digger' —que, por cierto, es un temazo, todo sea dicho— y la reconvirtió en su largometraje de 2012; algo que Tarantino no ha tardado en desmentir. Ha sido en el programa de Jimmy Kimmel, donde ha aportado su punto de vista sobre la polémica.

Quentin Tarantino on Kanye West claiming that he came up with the idea for Django Unchained… pic.twitter.com/5gA4z523zW