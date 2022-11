"Va a ser muy diferente a su padre". James Gunn explica el sorprendente cambio de Groot en 'Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas'

James Gunn, el nuevo coordinador de las películas de superhéroes de DC y el nuevo especial navideño de 'Guardianes de la Galaxia: especial Felices fiestas', ha explicado el gran cambio de Groot en el reciente mediometraje, una comedia aparecida en a plataforma Disney+ que sirve de bisagra entre la fase 4 y 5 del MCU.

El especial sigue a Drax y Mantis mientras viajan a la Tierra para encontrar y capturar a Kevin Bacon para convertirlo en un regalo de Navidad viviente para Peter Quill, todavía está de luto por la pérdida de Gamora. Pero, en medio de toda la acción, también se nos muestra a Groot, al que anteriormente visto como un adolescente joven en 'Infinity War' y 'Thor: Love and Thunder' , pero ahora parece haber crecido sustancialmente. No solo es más alto y voluminoso, sino también más maduro.

Gunn ha confirmado algunos de los detalles sobre esta nueva versión de Groot, y cómo ha impactado en su personalidad. Respondiendo a un fan en Twitter, dijo:

Well, YA Groot, or Swoll Groot, as we call him, is getting bigger, outward as well as upward. As you can see by now he has a different, stockier physiology (and a more outgoing personality) than his father did. #GuardiansoftheGalaxyHolidaySpecial https://t.co/AKPFBBFjzu