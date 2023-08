"Vas a molestar a muchos fans, no importa lo que hagas". El director de '¡Shazam!' confiesa que una película de 'Star Wars' le quitó las ganas de arriesgarse con el cine de superhéroes

La reacción a 'Los últimos jedi', el episodio de Star Wars creado por Rian Johnson, sigue siendo virulenta en Internet. Las reacciones muy encontradas (por decirlo de alguna manera) hicieron huir a Kelly Marie Tran de Instagram y hasta el propio Johnson vio como su cuenta de Twitter se plagaba de insultos y amenazas.

¿Cuál es la lección que los directores mainstream han aprendido al respecto? Efectivamente: no hacer proyectos personales con sagas muy queridas y ceñirse a lo ya establecido.

Fue el caso de David F. Sandberg, el director de '¡Shazam!' y su insulsa secuela estrenada este año, que estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores en Instagram como dándose un baño de masas.

Y una de las preguntas obligatorias fue, claro, "¿Hay otro héroe de DC que te gustaría dirigir?". La respuesta podría haber sido más diplomática, pero es, cuando poco, realista.

"Hace tiempo habría dicho que Superman, pero cuando hay expectativas tan diferentes y un núcleo duro de fans vas a molestar a muchísima gente, no importa lo que hagas."

"Ver cómo reaccionó la gente a cosas como 'Los últimos jedi' me hizo querer quedarme lejos de cosas así. '¡Shazam!' fue perfecta en ese sentido porque no había habido demasiadas adaptaciones antes. Pese a todo hay gente que cree que lo hice mal, pero en un nivel manejable."

Después del fracaso crítico y de taquilla de '¡Shazam! La furia de los dioses', el director ya prepara su nueva película de terror, 'Below', un género donde se siente cómodo.Y no, no tiene pinta de que le veamos dentro de poco en el universo DC de James Gunn: aunque en su día se llegó a insinuar que sería el director de 'La liga de la justicia 2', ahora ha decidido dar un paso atrás y dedicarse a lo que mejor se le da.

