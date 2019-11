'Vengadores: Endgame' lanza su escena eliminada más emotiva con la protagonista de 'Por trece razones'

Cuando se anunció el casting de 'Vengadores: Endgame', las especulaciones y apuestas sobre el personaje al que interpretaría la estrella de 'Por 13 razones' Katherine Langford corrieron como la pólvora. Muchas fueron las voces que apuntaron a Kate Bishop, hija de Ojo de Halcón; pero finalmente terminó siendo la versión adulta de Morgan Stark, a quien nunca llegamos a ver en el montaje final del filme.

Hoy, más de medio año después del estreno del último evento del Universo Cinematográfico de Marvel y gracias a Disney+, hemos podido ver la emocionante escena eliminada en la que Tony se reencuentra con su hija en la misma dimensión en la que Thanos lo hizo con Gamora, todo ello después de sacrificarse para acaba con el Titán Loco usando el Guantelete del Infinito.

Deleted Avengers: Endgame scene of Tony & Grown-up Morgan after he snapped



pic.twitter.com/akuOUOid56