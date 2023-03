"Vi hace mucho tiempo a dónde se dirigía esto": el director de '¡Shazam! 2', decepcionado pero no sorprendido con el fracaso estrepitoso de taquilla

Por más que nos sorprenda ver los pobrísimos datos de taquilla de '¡Shazam! La ira de los dioses', lo cierto es que el hecho de que haya salido después de haber anunciado el reseteo del universo DC no ha ayudado a recaudar más dinero. Y su director, David F. Sandberg, no se lo ha tomado personalmente ni se ha estado mordiendo las uñas esperando que su película de un giro inesperado, tomando una actitud de resignación y autoconvenciéndose de que no ha sido su culpa.

La furia de la taquilla

Para declarar su tranquilidad al respecto, Sandberg ha utilizado Reddit, de entre todos los sitios: al descubrir que le estaban citando en todos los posts sobre el hundimiento en taquilla, un usuario comentó "Está tan mal citarle en un post sobre esta película fracasando. Entiendo que es un comentario positivo pero aún así". Sandberg respondió lo siguiente:

No hay problema. No es que haya sido una sorpresa. Vi hace mucho tiempo a dónde se dirigía esto. Estaré bien, de todas formas. Ya me pagaron todo de antemano.

Lo cierto es que se ha juntado un maremágnum de motivos por los que la segunda parte de '¡Shazam!' no ha conseguido salir adelante: el reseteo, el cansancio superheroico (que, ahora sí, es notorio), que la primera parte no fuera un éxito, unos tráilers poco emocionantes... Aunque se ha alzado con el número uno en la taquilla estadounidense, tan solo ha sido con 30,5 millones de dólares. Por ponerlo claramente, 9 millones menos que 'Morbius' hace un año. Y eso tiene que doler.

Como no podía ser de otra manera, en Internet se han tomado estas declaraciones de mil maneras distintas y al final el director ha tenido que aclarar en un tuit que no iba (tan) en serio: "Oh, no, esta respuesta en Reddit, sacada de contexto, estaba planteada como una broma y ahora está siendo leída de muchas maneras equivocadas (...) No era un comentario sobre la calidad de la película de la que estoy muy orgulloso".

