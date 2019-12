Zack Snyder vuelve a tentarnos con el ‘Snyder Cut’ compartiendo una imagen de Henry Cavill vistiendo el traje negro de Superman

Si Mariah Carey cantaba aquello de "All I Want for Christmas is You", cada vez somos más los que, en esta navidad de 2019, bien podríamos entonar un "All I Want For Christmas is the Snyder Cut". Y es que el goteo de imágenes, rumores e informaciones sobre el montaje original de la abominable 'Liga de la justicia' está siendo un auténtico suplicio para los devotos de Zack Snyder.

Si hace unos días, el director compartió en su cuenta de la red social Vero una imagen en la que se podía leer el texto "¿Es real? ¿Existe? Por supuesto que sí." sobreimpreso sobre una fotografía de unas latas de almacenamiento de película etiquetadas como "JL Director's Cut", hoy, el bueno de Zack ha vuelto a ponernos los dientes largos con una publicación muy diferente.

El protagonista ha sido nada más y nada menos que Henry Cavill, quien, con una pose de lo más estoico, luce palmito caracterizado como Superman y —y esto es lo más importante— ataviado con el traje negro que no llegó a aparecer en el corte cinematográfico de 'Liga de la justicia' y que se vio por primera vez en el cómic 'La muerte de Superman'.

Pero más que en la imagen, que podría ser una prueba de vestuario de algún largometraje anterior, la miga está en los comentarios del post en Vero. En ellos, el realizador escribió la frase "digámoslo de este modo, en la 'Liga de la justicia' de Zack Snyder, tendremos el traje negro". Atención al tiempo verbal de tendremos. ¿Significa esto que llegaremos a ver el 'Snyder Cut' o estoy haciendo cábalas que podrían terminar en la confirmación del 'Half Life 3'?

Sea como fuere, es innegable que pocos actores van a lucir con tanto porte el escudo de armas de la casa El como Henry Cavill.