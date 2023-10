'Ahsoka': qué es la espada de Talzin y cómo está relacionada con uno de los grandes villanos de Star Wars

El final de 'Ahsoka' no solo nos ha traído un buen clímax o un epílogo con bastante chicha cara al futuro de Star Wars. Además de eso, la serie del universo galáctico de Disney también ha presentado la llegada a imagen real de una mítica arma que no veíamos desde 'Star Wars: The Clone Wars'.

En el último episodio, vemos a las Madres invocar y entregar a Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) la espada de Talzin. Una hoja verde fulgurante hecha con el icor mágico propio de las profundidades de Dathomir y capaz de hacer frente a un sable de luz.

El origen de esta espada no está del todo claro, pero sí que se le atribuye a Talzin (de ahí su nombre) al invocar por primera vez esta espada del éter en un combate contra el Maestro jedi Mace Windu. Su empuñadura recuerda al rostro de Malmourral, demonio de la guerra barbottano adorado por la secta Frangawl. Un clan que reverencia a Talzin como la Gran Madre de las Hermanas de la noche que fue.

La madre del maul

Pero no solo fue una Gran Madre que unificó los distintos clanes en un gran aquelarre. También sería madre biológica al engendrar tres hijos... uno de ellos se convertiría años después en uno de los villanos más llamativo de las precuelas: Darth Maul. Algo que fue uno de los grandes dolores del personaje.

Años antes de las guerras clon, Darth Sidious se interesó por el uso de la magia de Talzin y viajó a Dathomir para hablar con ella y ver el modo de entremezclar las técnicas mágicas con el lado oscuro de la Fuerza y hacer la promesa de convertir a la Gran Madre en su aprendiz. Sin embargo, las cosas no salieron así y el viaje al planeta terminó con Sidious secuestrando al joven niño para entrenarle como sith.

En este momento, Talzin juró venganza contra los Sith, gestando un odio que iría aumentando durante años sumada a la frustración de no ser capaz de encontrar a un Darth Maul que fue abandonado a su suerte por los sith tras su aparente muerte en 'La amenaza fantasma'.

¿Y qué futuro le espera a la Espada de Talzin? Pues es incierto. Si nos fijamos, el fulgor verde de la espada desaparece en cuanto Ahsoka (Rosario Dawson) lanza la doble estocada mortal a Elsbeth pero no el arma en sí. Podemos suponer que necesita de una portadora de magia para manejarla en su esplendor pero poco más sabemos.

