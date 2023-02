Todos los estrenos de Disney+ en marzo 2023: la temporada 3 de 'The Mandalorian', 'El estrangulador de Boston', vuelve 'Colegio Abbott' y más

No queda prácticamente nada para tener que despedirnos del mes de febrero, por lo que Disney+ ya ha dado a conocer todas las novedades que llegarán a la plataforma en España a lo largo del mes de marzo. Es evidente que la llegada de la temporada 3 de 'The Mandalorian' es el lanzamiento más potente, pero ojo también al resto de títulos:

Todas las películas

'El estrangulador de Boston'

Keira Knightley y Carrie Coon protagonizan esta película basada en las andanzas de uno de los asesinos en serie reales más conocidos de todos los tiempos y que promete ofrecer una visión más amplia de lo sucedido que la mítica cinta dirigida por Robert Fleischer en 1968. En esta ocasión la puesta en escena corre a cargo de Matt Ruskin.

17 de marzo

'Mensaka': 3 de marzo

'JFK: Caso Abierto': 3 de marzo

Todas las series

'The Mandalorian', temporada 3

Pedro Pascal va a convertirse en el rey de Hollywood este mes de marzo, pues va a coincidir el tramo final de la primera temporada de 'The Last of Us' con el esperado regreso de esta serie del universo Star Wars. Eso sí, Jon Favreau ya piensa en la cuarta entrega, pero, obviamente, no ha adelantado nada sobre ella, ¡si es que apenas sabemos gran cosa de la tercera!

1 de marzo

'El grito de las mariposas'

Una serie alrededor de la figura de Minerva Mirabal, una mujer apodada La Mariposa que fue clave en la caída del criminal Rafael Leónidas Trujillo, alias “El Chivo”. Sandy Hernández, Camila Issa, Susana Abaitua, Essined Aponte, Luis Alberto García, Alina Robert, Mario Espitia, Sergio Borrero, Freddy Beltrán, Alejandra Borrero y Belén Rueda lideran el reparto de este título creado por Juan Pablo Buscarini que consta de 13 episodios.

8 de marzo

'Colegio Abbott', temporada 2: 1 de marzo

'Bob's Burgers', temporada 13: 1 de marzo

'Virgen', la serie' : 1 de marzo

: 1 de marzo 'Snowfall' , temporada 5: 1 de marzo

, temporada 5: 1 de marzo 'Detective Bäkström' T1-2: 1 de marzo

T1-2: 1 de marzo 'La última noche del año' : 3 de marzo

: 3 de marzo 'Abuelo y exconvicto' : 10 de marzo

: 10 de marzo 'Fleishman está en apuros' : 15 de marzo

: 15 de marzo 'Up Here' : 24 de marzo

: 24 de marzo 'Parentesco': 29 de marzo

Todos los documentales