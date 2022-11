Robert Downey Jr. brilla en esta sátira criminal de los noventa: acaba de llegar a Disney+ una fabulosa joya ideada por Quentin Tarantino (aunque reniega de ella)

Antes de confirmarse como el cineasta más importante de la década de los noventa, Quentin Tarantino se tenía que ganar el pan en otros proyectos que no dirigía. Es memorable, por ejemplo, su asociación con Tony Scott al escribir el guion de 'Amor a quemarropa', aunque está también su contribución no acreditada a 'Marea roja', también de Scott.

Esas contribuciones como guionista son justo las que recuerda con cariño. Justo lo contrario de lo que sucede con otra película en la que tiene crédito como creador de la historia, pero que se terminó deformando fuera de su control hasta quedar pocos detalles propios en el resultado final. Aunque algo queda en el ADN de la misma, Tarantino piensa claramente que se destrozó su idea para 'Asesinos natos'.

Estrellas que matan

Puede estar en desacuerdo, pero lo cierto es que Oliver Stone acabó perpetrando una película realmente sensacional, una de las más exitosas en su momento y de las mejores de su filmografía como director. Una endiablada sátira del cine criminal donde se hace una punzante conexión entre la celebridad y los asesinos en serie. Y desde hoy se puede ver en Disney+.

Woody Harrelson y Juliette Lewis interpretan de manera carismática a una ferviente pareja de jóvenes amantes. Dos despiadados criminales que van causando terror haya por donde pasan, ya que sienten que han nacido para matar. Una retorcida historia romántica que lleva al extremo una hipotética unión de 'Malas tierras' con 'Bonnie y Clyde'.

Paralelamente tenemos el personaje de un joven y brillante Robert Downey Jr., un presentador sin escrúpulos de un programa sensacionalista que se obsesiona por estos amantes asesinos. Convencido de que su carisma estelar lo superará todo, trata de poner todos los medios para convertir a la pareja en héroes televisivos. Una decisión que no tardará en explotarle en la cara.

'Asesinos natos': romance extremo

Stone hace uno de sus trabajos más encendidos y urgentes, dejando de manera soterrada una emocionante historia de amor en todo un huracán que lanza dardos contra el espectáculo más sensacionalista. Su sátira desatada resulta potente y nerviosa, con decisiones visuales llenas de atrevimiento y una dirección de actores totalmente subidísima para recargar la exageración.

Y, sin embargo, no sólo funciona y no se pasa de cargante, sino que consigue tener un sentimentalismo que nos conecta de manera perturbada con personajes extremos. Una impresionante pirueta que vale, igual Tarantino no quiere reconocer como suya, pero sí tiene detalles muy suyos en su manera de crearnos una relación complicada con protagonistas moralmente indeseables. Por eso 'Asesinos natos' tiene la reputación de ser una de las películas más salvajes y estimulantes de los noventa.