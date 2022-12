La 'Secret Invasion' de Marvel, la temporada 3 de 'The Mandalorian' y mucho más: Disney+ saca la artillería y presenta un avance de sus estrenos para 2023

Con el curso cinematográfico y televisivo 2022 a punto de terminar, lleva el momento de calentar motores de cara a la próxima temporada, y la gente de Disney+ ha decidido sacar la artillería pesada en un fugaz avance del contenido que aterrizará en la plataforma a lo largo de 2023 y que podéis ver a continuación. Estad atentos, porque, como dicen en las retransmisiones de Formula 1, si parpadeas te lo pierdes.

Franquicias a gogó

En cosa de 30 segundos, la Casa del ratón nos brinda breves vistazos a algunos de sus títulos más esperados, comenzando por los integrados en el cada vez más nutrido Universo Cinematográfico de Marvel. Estos incluyen la esperada 'Secret Invasion' y la segunda temporada de 'Loki', que traerá de vuelta al Dios del Engaño de la mano del dúo de realizadores compuesto por Aaron Moorhead y Justin Benson. Música para mis oídos.

Como no podía ser menos, 'Star Wars' también ha tenido cabida en esta ráfaga de vistazos. En esta ocasión hemos podido ver a Rosario Dawson dando vida a la jedi Ahsoka Tano en la serie que llevará su nombre y, para regocijo del fandom, a Grogu y el Din Djarin de Pedro Pascal en su flamante regreso en la tercera temporada de 'The Mandalorian'.

Además, les ha quedado tiempo para mostrar fragmentos de la 'American Born Chinese' de Destin Cretton con Michelle Yeoh y Jonathan Ke Quan, la serie de Pixar 'Win or Lose', 'Crater', lo nuevo de al miniserie spin-off de 'Up' 'Dug y Carl' y el remake en acción real 'Peter Pan and Wendy'. Casi nada.

Pero ojo, porque aún queda mucho contenido previsto para el próximo año: las segundas temporadas de 'What If...?', 'Andor' y 'The Bad Batch', 'Echo', X-Men 97', 'Agatha: Conven of Chaos', 'Ironheart'... No cabe duda de que los suscriptores a Disney+ van a tener que hacer hueco en sus agendas como quieran disfrutar de la oferta al completo.