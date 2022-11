Es uno de los thrillers más emocionantes de lo que llevamos de siglo XXI: llega a Disney+ la mejor película de Tony Scott

Hay muchas películas que no consiguen ni el apoyo crítico ni el éxito de público que merecerían cuando se estrenan en cines. Seguro que a todos se nos ocurren varios títulos que encajan dentro de eso y hoy toca hacer una parada en uno de ellos, pues al fin se ha producido el desembarco en Disney+ de 'El fuego de la venganza', la mejor película dirigida por Tony Scott para quien esto escribe.

Por qué es imprescindible

Imagino que la primera reacción ante ese comentario de algunos será decir que no lo es, que la mejor suya es esta otra. Y puedo entenderlo, pues hasta hace no tanto yo mismo me decantaba por 'Marea roja', mientras que otro título mítico como 'El último Boy Scout' no se queda muy lejos. Sin embargo, un revisionado más reciente de 'El fuego de la venganza' ha disipado cualquier duda que pudiera tener.

Por lo pronto, 'El fuego de la venganza' es puro Scott en lo referente a la puesta en escena y el montaje. No se me ocurre ningún otro director que hubiese sido capaz de dotar de esa energía visual a la película, pero es que además lo hace contando con más ingredientes de primera calidad para dar forma a un thriller tan vibrante como emocionante.

El más importante es tener a Denzel Washington y Dakota Fanning, pues la química que surge entre ambos resulta esencial -deseando estoy volver a verlos juntos en 'The Equalizer 3'- para tanto para el vigor dramático de 'El fuego de la venganza' como para que la particular venganza que emprende luego él tenga una razón de ser que nos mantenga pegados a la butaca. Y tiene el final perfecto.

Además el material de base, un libro escrito por A. J. Quinnell que ya había disfrutado de una adaptación previa a la gran pantalla en los años 80, también tiene suficiente gancho para brillar con ese estilo visual de Scott tan dado el exceso. A eso añades más talento en el resto del reparto y lo que te queda es una cinta hipnótica que además sabe cómo llegar al corazón del espectador.

Por desgracia, la crítica se ensañó con ella en el momento de su estreno y aunque tampoco puede decirse que fuera un fracaso, sí que fue una decepción en taquilla.

En Espinof: