4 películas infravaloradas por la crítica para ver en Netflix y otras plataformas de streaming este fin de semana

El fin de semana ya ha llegado y en Espinof eso equivale a hacer un repaso a los catálogos de las plataformas de streaming para recomendaros buen cine. Hoy me he decantado por 4 películas que recibieron malas críticas en el momento de su estreno y que considero que merece la pena recuperar en Netflix y otras plataformas.

'Di que si' ('Yes Man')

Dirección: Peyton Reed. Reparto: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper, Terence Stamp, Fionnula Flanagan, Molly Sims, Danny Masterson, John Michael Higgins, Rhys Darby, Sasha Alexander

No le fue mal en taquilla a esta efectiva comedia en la que Jim Carrey tiene que decir sí a todo lo que le propongan, pero en su momento recibió críticas mayoritariamente negativas, seguramente en parte porque es una película que no se complica y busca más la simpatía del público que la risotada, siendo el actor el encargado de potenciar esto último. El resultado es bien entretenido, incluso superior a otros títulos mucho más míticos de su filmografía.

Crítica de 'Di que sí'

Puedes verla en HBO Max

'El llanero solitario' ('The Lone Ranger')

Dirección: Gore Verbinski. Reparto: Armie Hammer, Johnny Depp, Tom Wilkinson, William Fichtner, Ruth Wilson, Helena Bonham Carter, James Badge Dale, Bryant Prince, Barry Pepper, Harry Treadaway, James Frain, Mason Elston Cook, Joaquín Cosío

Una gran aventura rodeada por la mala prensa antes del estreno, hasta el punto de que podía llegar dar la sensación de que tenía que ser mala, sí o sí. Muchos críticos se ensañaron con ella, pero a la hora de la verdad tenemos un blockbuster bastante conseguido que arranca con fuerza, luego da un poco vueltas sobre sí mismo sin dejar de ser entretenido y al final nos regala un tercer acto inolvidable e imbatible.

Crítica de 'El llanero solitario'

Puedes verla en Disney+

'Encuentro en París' ('Paris - When It Sizzles')

Dirección: Richard Quine. Reparto: William Holden, Audrey Hepburn, Noël Coward, Grégoire Aslan, Marlene Dietrich, Fred Astaire, Tony Curtis, Mel Ferrer, Raymond Bussières, Christian Duvallex, Thomas Michel, Dominique Boschero, Evi Marandi

Seguramente la película con Audrey Hepburn que recibió críticas más duras en el momento de su estreno, quizá en parte por la sencillez con la que propone una historia que en otras manos podría haber sido un derroche de imaginación. Con todo, no deja de ser una comedia romántica muy superior a la mayoría que nos llegan en la actualidad, el toque cinéfilo le sienta muy bien, al igual que la gran cantidad de apariciones especiales.

Puedes verla en Filmin

'El fuego de la venganza' ('Man on Fire')

Dirección: Tony Scott. Reparto: Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Radha Mitchell, Marc Anthony, Giancarlo Giannini, Rachel Ticotin, Mickey Rourke, Gero Camilo, Jesús Ochoa

El estilo de Tony Scott no era para todos los gustos, y tampoco funcionaba siempre igual de bien, pero aquí estamos ante una de sus obras de cumbre, logrando aportar una energía especial a las imágenes y no restar fuerza alguna a su componente más emocional. Ojo también a la imprescindible aportación de Denzel Washington para que que su venganza personal no sea una más.

Crítica de 'El fuego de la venganza'