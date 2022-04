4 grandes películas históricas para ver en Netflix y otras plataformas de streaming esta Semana Santa

La llegada de la Semana Santa suele estar asociada al cine histórico en lo referente al consumo cinematográfico y en Espinof queremos haceros más fácil elegir a qué ver en streaming con selección de 4 grandes películas históricas, donde he primado que estén situados en diferentes periodos y también he intentado que sean propuestas bien variadas.

Si os apetecen otro tipo de propuestas, os recuerdo que también tenemos listas de cine épico -las cuales perfectamente podrían haber formado parte de las elegidas hoy- , potentes películas eróticas en plataformas, geniales películas de ciencia ficción espacial en streaming o películas muy divertidas también disponibles por esa vía.

'Braveheart'

Dirección: Mel Gibson. Reparto: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Angus MacFadyen, Catherine McCormack, Brendan Gleeson, David O'Hara, Tommy Flanagan, Brian Cox, James Cosmo, Alun Armstrong, Ian Bannen, Sean McGinley

Me hubiese gustado optar por una propuesta menos laureada como 'El reino de los cielos', pero en Disney+ solamente está disponible el discreto montaje para cines en lugar de la muy mejorada versión del director lanzada posteriormente. Eso no quita para que esta oscarizada película de Mel Gibson sea una obra con mucha fuerza, ejecutando algunas escenas inolvidables. Eso sí, no esperéis una lección de historia en su acercamiento a la historia real de William Wallace.

Crítica de 'Braveheart'

Puedes verla en Disney+

'El capitán Blood' ('Captain Blood')

Dirección: Michael Curtiz. Reparto: Errol Flynn, Olivia de Havilland, Lionel Atwill, Basil Rathbone, Ross Alexander, Guy Kibbee, Henry Stephenson, Robert Barrat, Hobart Cavanaugh

Los hay que la consideran la mejor película de piratas de la historia. Quizá no sea tanto, pero sí es una gran película de aventuras con un carismático Errol Flynn, muy bien acompañado además por Olivia de Havilland y Basil Rathbone, sin olvidarnos además de la estupenda dirección del nunca suficientemente valorado Michael Curtiz. En ella viajaremos al siglo XVII, tomándose elementos de ciertos casos reales, pero no esperéis que la historia se respete demasiado.

Puedes verla en Filmin

'Gladiator'

Dirección: Ridley Scott. Reparto: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Ralf Moeller, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, David Schofield, John Shrapnel, Spencer Treat Clark, Tomas Arana, David Hemmings

Un gran péplum moderno que tiene en la arrolladora presencia de Russell Crowe una de sus mejores armas, pero por sí solo no sería suficiente. Ahí es donde entra en escena el inspirado trabajo de Ridley Scott para dar con ese toque de épica comercial que ayudó a disparar la popularidad de la película hasta límites insospechados. Un ejemplo de cine espectáculo de primera en la que el resto de apartados técnicos y artísticos sirven para dar forma a una obra para nada perfecta, pero sí irrepetible. Miedo me da esa secuela anunciada para dentro de muy poco.

Crítica de 'Gladiator'

'J.F.K. Caso abierto'

Dirección: Oliver Stone. Reparto: Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Joe Pesci, Kevin Bacon, Donald Sutherland, Jack Lemmon, Sissy Spacek, Michael Rooker, Jay O. Sanders, Wayne Knight, Laurie Metcalf, Gary Grubbs

La mejor película de Oliver Stone es una fascinante exploración alrededor del ya legendario asesinado de John Fitzgerald Kennedy. Con un reparto tan impresionante como inacabable, pero siempre al servicio de una historia trazada con precisión y reflejada en imágenes con fuerza y grandeza. Una de esas películas que pueden dar pereza al ver su abultada duración y que luego incluso se puede llegar a hacer corta.

Crítica de 'J.F.K. Caso abierto'