'Terrifier 3' se apunta el récord de la película sin calificación por edades más taquillera de la historia, aunque un clásico del cine de terror pone en duda el logro de Art el Payaso

Cuando aún faltan un par de días para que llegue a nuestras tierras coincidiendo muy oportunamente con la noche de Halloween, 'Terrifier 3' continúa su andanza estadounidense —y ahora también europea tras su estreno en mercados como el británico o el francés— con el mejor pie posible. Uno que le ha valido la etiqueta de fenómeno y que ya está valorado en la friolera de 55 millones de dólares.

Payasos vs Zombis

Esta cantidad, además de ser una auténtica locura, especialmente si tenemos en cuenta que su presupuesto está estimado en 2 millones de dólares, ha servido al slasher de Damien Leone para batir un récord de lo más peculiar: convertirse en la película sin calificación por edades más taquillera de la historia... o, al menos, eso es lo que aseguran en Bloody Disgusting.

La web, que es productora de 'Terrifier 3' —la casualidad— y de la prolífica franquicia de antologías 'V/H/S', ha compartido el tuit de Leone en el que puede leerse lo siguiente:

"Terrifier 3 ha superado los 50 millones en la taquilla mundial y, oficialmente, se convierte en el largometraje más taquillero sin calificación por edades, incluso superando a las películas con calificación NC-17 más taquilleras".

Antes de descorchar la botella de champán y a celebrar el logro de Art el Payaso, vamos a poner en duda un presunto récord que, por el momento, podría no ser tal cosa. Y es que hay un baile de cifras con un clásico zombi que, según parece, continúa siendo el portador de la medalla de oro a la cinta más taquillera sin calificación por edades.

Esta no es otra que 'Zombi', alias 'Dawn of the Dead', alias' 'Amanecer de los muertos'; la obra maestra de George A. Romero estrenada en 1978 que, según datos recogidos en AFI Catalog, recaudó un total de 66 millones de dólares en todo el mundo, 16 de los cuales salieron del mercado estadounidense. Este montante se pone en duda, ya que en otros sitios como The Numbers, reducen el box office doméstico a los 5 millones.

Sea como fuere, es innegable que 'Terrifier 3' ha puesto patas arriba la industria cinematográfica de todo el mundo. No obstante, por prudencia, vamos a esperar a que recaude 67 millones de dólares para otorgarle un trofeo que, sin duda, estará más que merecido.

