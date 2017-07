La 'Fargo' de George Clooney: primeras imágenes de 'Suburbicon', su sexto film como director

Hoy se ha anunciado que la nueva película de George Clooney como director tendrá su estreno en el festival de Toronto y ya podemos echar un vistazo a sus primeras imágenes oficiales. Además de Clooney, 'Suburbicon' reúne a otros grandes nombres: Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac y Josh Brolin en el reparto, y los hermanos Coen como guionistas.

Ethan y Joel Coen escribieron esta comedia negra con la intención de dirigirla y contar con Clooney como protagonista. Pasado el tiempo, parece que Clooney tenía más interés por llevar este proyecto a la gran pantalla y la ha convertido en su sexto film como realizador, optando esta vez por limitarse a la puesta en escena; no consta que se haya reservado ningún papel. La estrella explica con sus propias palabras la historia de 'Suburbicon':

"Bueno, es complicado no desvelar más de la cuenta. Tiene lugar en 1959 en la Costa Este. Un barrio residencial como Levittown, Pensilvania. Matt Damon y Julianne Moore se meten en un gran problema y toman algunas decisiones terribles. Oscar Isaac llega y pone en marcha una serie de crímenes bastante horrendos. Básicamente, Oscar llega y roba la película."

Con esa sinopsis y la firma de los hermanos Coen en el guion, parece que Clooney podría haber filmado su propia 'Fargo'. Por cierto, 'Suburbicon' es el cuarto largometraje en la que colaboran estos tres cineastas: previamente trabajaron juntos en 'O Brother!' ('O Brother, Where Art Thou?', 2000), 'Crueldad intolerable' ('Intolerable Cruelty', 2003) y '¡Ave, César!' ('Hail, Caesar!', 2016), el último estreno en cines realizado por los Coen.

"He aprendido mucho trabajando con los chicos", dice Clooney sobre los hermanos. "Sólo ruedan lo que necesitan. Son realmente eficientes. Hacen storyboards de todos sus planos. Sólo repiten tomas hasta que obtienen lo que buscan y luego pasan a otra cosa. Yo intento hacer todas esas cosas", añade. No dirigía desde 'The Monuments Men' (2014), también con Damon en uno de los papeles principales.

Tras su paso por el certamen de Toronto (y posiblemente Venecia), 'Suburbicon' llegará a las carteleras el 27 de octubre.