‘Orphan: First Kill’: Isabelle Fuhrman volverá a interpretar a ‘La huérfana’ en la precuela del éxito de Jaume Collet-Serra

Siempre he defendido a capa y espada a Jaume Collet-Serra como uno de los poquísimos realizadores que continúan enlazando largometrajes sin decepcionarme en absoluto. Pero, por encima de cualquier entrega de su longevo y fantástico idilio con Liam Neeson, o de ese divertidísimo debut con 'La casa de cera', siempre guardaré un hueco en mi corazón —y mi videoteca— para la lúcida y malrollera 'La huérfana'.

Sabiendo esto, es comprensible que tenga ciertos niveles de pánico tras saber que ya se está rodando la precuela del filme de 2009 bajo el título de 'Orphan: First Kill'. Lo que tampoco ayuda lo más mínimo es que la producción es que a las riendas del proyecto esté el realizador William Brent Bel, responsable de la abominable 'Devil Inside' —esperamos que la nueva 'La huérfana' tenga final y no nos remitan a una página web— y las dos pasables entregas de 'The Boy'.

Lo que sí despierta mi curiosidad es el hecho de que Isabelle Fuhrman se vaya a meter de nuevo en la piel de Esther once años después. La intérprete tiene ya 23 años, y para poder integrarla en la historia se están utilizando efectos prácticos con maquillaje y caracterización, además de rodar utilizando técnicas de perspectiva forzada. Miedo me da.

'Orphan: First Kill', escrita por David Coggeshall, nos contará la historia de cómo Leena Klammer orquesta una fuga brillante de un hospital psiquiátrico en Estonia y viaja a América haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia acomodada; pero su nueva vida como "Esther" la llevará a enfrentarse a una madre que protegerá a su familia a toda costa. Por el momento, la producción de eOne y Dark Castle Horror no tiene fecha de estreno.

Vía | Deadline