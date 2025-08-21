'Misión Imposible: Sentencia Final' se puede ver gratis en YouTube, pero Tom Cruise se guardaba una carta bajo la manga

Ayer, todos los fans de 'Misión Imposible' nos pusimos ojo avizor: Paramount anunció, de golpe y porrazo, que iba a emitir en YouTube, en streaming gratuito, 'Sentencia Final', la octava y última parte de la franquicia. Hay que tener en cuenta que la película ya ha terminado su carrera en los cines (recaudando casi 600 millones de dólares), pero aún no se ha subido a ningún servicio de streaming. La expectación era máxima y entonces... Paramount decidió, muy sabiamente, reírse de todo el mundo y, ya de paso, hacer publicidad del lanzamiento en alquiler digital.

Misión Imposible: ver el stream entero

Y es que, cuando terminó la cuenta atrás, el canal de YouTube empezó a emitir la película completa, sí, pero transmitiendo el guion en código Morse, letra a letra, durante infinidad de puntos y líneas, ante un público en directo anonadado. La emisión duró varias horas y, después, el vídeo se eliminó (de momento, probablemente acabe resurgiendo) tras un total de unas 135000 visualizaciones que creían que se iban a encontrar con una película en lugar de un fantástico ejercicio de marketing.

La excusa desde Paramount fue, tal como hemos leído en la descripción del propio vídeo, que "Ahora mismo se está transmitiendo en directo y de forma segura la película completa, pero la Entidad se ha infiltrado en las principales plataformas de streaming, por lo que esta transmisión en directo se ha visto comprometida. El guion completo ha tenido que transmitirse en código Morse para evitar ser detectado. Necesitamos tu ayuda para descodificarlo". Lo que viene siendo un trolleo de categoría.

De hecho, lo que han hecho es indicar que, para ver la película sin descifrar el código Morse, no queda otra que ir al servicio de PVOD de la propia Paramount (en Estados Unidos), aprovechando que acaba de aparecer en alquiler digital. Por cierto, por si tienes curiosidad, hay quien puso un decodificador de Morse al streaming y, efectivamente, da lo que promete. ¿La manera más incómoda de ver una película? Probablemente. De hecho, hay quien diría que es, más bien... una auténtica Misión Imposible.

En Espinof | Las mejores películas de acción y thrillers de 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025