Las primeras imágenes de ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’ dejan clara la vinculación de la serie con la hechicería

Netflix ha compartido un par de nuevas imágenes de su primera incursión en el universo de Archie, 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', que piensa estrenar el próximo 26 de octubre. La serie está despertando una expectación notable no solo por su vinculación (que aún no está muy clara) con la peculiarísima 'Riverdale' de The CW, sino porque cada vez parece más claro que estamos ante toda una serie de terror adolescente.

Protagonizada por Kiernan Shipka ('Mad Men', 'Feud'), la serie contará los problemas que le da a la adolescente Sabrina su condición de medio bruja ya que su padre era hechicero y su madre, mortal. Inmersa en un akelarre al que pertenecen viejos conocidos como sus tías Hilda y Zelda y su demonio familiar, el gato Salem, parece estar más o menos claro que la serie será bastante más oscura que la popular 'Sabrina. Cosas de brujas' que arrasó en formato sitcom a finales de los noventa.

Y está claro no solo porque Netflix ande citando como referencias nada menos que 'La semilla del diablo' y 'El exorcista', sino porque el guionista y showrunner de la serie, así como de 'Riverdale' es Roberto Aguirre-Sacasa, que ha escrito guiones como el de la estupenda 'Espera hasta que se haga de noche' y el del no tan estupendo remake de 'Carrie'. Pero además, es responsable del nuevo comic del personaje de Sabrina, al que claramente se referencia en estas imágenes (el escenario del bosque, el ritual). Y si la serie mantiene el tono del mismo, podemos estar seguros de que ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’ tendrá sangre, violencia y angustia adolescente y muchísima brujería.