'El visitante' de Stephen King será adaptado por HBO en una miniserie protagonizada por Ben Mendelsohn

Ben Mendelsohn ('Animal Kingdom', 'Rogue One', 'Ready Player One', 'Capitana Marvel') será el protagonista de esta adaptación de Stephen King que HBO estrenará en formato miniserie inspirándose en su novela 'El visitante' ('The Outsider' en su versión original). También se ha anunciado la participación de Jason Bateman como director de los dos primeros episodios, así como de productor ejecutivo.

El guión del proyecto recae en manos de Richard Price ('The Wire', 'The Night Of', 'The Deuce') y cuenta cómo una investigación aparentemente sencilla acerca del violento asesinato de un chaval de 11 años sumerge a un veterano policía en un mundo sobrenatural para el que no está preparado. Todo arranca cuando detiene al entrenador de béisbol de la ciudad, que insiste que es inocente y que hay una conspiración contra él.

Esta producción corrobora el actual idilio que vive el escritor de Maine con la televisión, con esta miniserie sumándose a la interesante 'Castle Rock' y al anuncio de una miniserie inspirada en 'Apocalipsis' junto a la futura, aún sin fecha 'Joyland'. Con el próximo estreno de la nueva adaptación de 'Cementerio de animales', la segunda parte de 'It' o la adaptación de 'Doctor Sueño', los fans de Stephen King van a tener producción audiovisual de sobra para ver saciada su sed de horrores.