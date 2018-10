"Élite capta muy bien la esencia de la adolescencia de hoy en día". Omar Ayuso, actor

Netflix estrena hoy 5 de octubre 'Élite', la segunda serie española de la plataforma de streaming. Una propuesta enfocado al público adolescente, pero introduciendo también un elemento de suspense poco habitual en este tipo de relatos con el que busca diferenciarse y enganchar a todo tipo de espectadores.

Para hablarnos de qué tiene de especial 'Élite', cómo consiguieron sus papeles o qué aportaron a sus personajes tuvimos la ocasión de hablar con Omar Ayuso, Arón Piper, Miguel Bernardeau, Danna Paola, Mina el Hammani, los actores que en la serie dan vida a Omar, Ander, Guzmán, Lu y Nadia. Os dejamos con lo que nos contaron en exclusiva a Espinof:

¿Cómo fue el proceso de casting para llegar a la serie?

Miguel Bernardeau : A mí me llegó el casting. Hice primero una prueba para Guzmán, luego otra y luego otra y luego tres más. Siempre para Guzmán. Luego me enteré de que a la segunda me habían cogido, pero hice seis. Fue muy tenso, porque yo tenía muchísimas ganas de estar en esto. Recuerdo estar entrenando en el gimnasio cuando me lo dijeron. Me tiré al suelo justo, estaba boxeando.

Danna Paola : A mí me llegó el casting por Spam. Yo estaba contestando a los mails de mi fans con mi dirección que tengo en Instagram y vi el mail en Spam cuando ya habían pasado dos semanas. Me cercioré con mi representante de que fuera cierto e hicimos el casting. Estuve un día de fiesta y se me había olvidado hacerlo, así que con resaca y toda la cosa me lo preparé y lo hice en diez minutos.

A Lu me la inventé de donde tenía que haber salido. Le metí mis palabras, mis cosas, y la hice como una mexicana. A los dos días me dijeron que me venía a vivir a España seis meses y yo en plan wow, estábamos a veintitantos de diciembre, en Navidad, yo me iba a Nueva York. Fue todo bastante rápido.

Mina el Hammani : Yo trabajaba en ‘Servir y proteger’ y me llamó mi representante como dos meses antes de acabar la temporada para hacer el casting. Yo hice dos, uno sola y otro con Miguel. Hay momentos cuando vas a hacer un casting que dices “Creo que me lo van a dar”, pero en este caso me fui con la idea de que no, que iba a seguir haciendo ‘Servir y proteger’ y lo que viniera.

Me llamaron el 30 de noviembre, mi cumpleaños fue el día antes, ofreciéndome el personaje de Nadia. Para mí fue bellísimo porque justo ese día terminaba de rodar y de trabajar en ‘Servir y proteger’ y en mi vida me había un año que vayas enganchando trabajos.

Arón Piper : A mí me contactó mi representante y me dijo que se estaba haciendo el casting para una serie de Netflix. En principio fui no sé si uno o dos castings como propuesta para el personaje de Samuel, pero al final me llamaron y me dijeron que les pegaba más para Ander.

Omar Ayuso : Lo mío es un poco más raro. Una amiga estaba en una fiesta y escuchó a la ayudante de las directoras de casting que buscaba un perfil de rasgos árabes con 20 años y que no lo encontraba. Se le encendió la bombilla, enseñó mi foto y dio mi teléfono. Me llamaron, hice la prueba, yo sí que para Omar siempre, luego hice otra con Arón y ya me llamaron para decirme que estaba dentro.

Omar, Arón, ¿en qué consistió vuestra prueba juntos?

Omar Ayuso : Dos escenas de la serie, la primera vez que le pasó droga en el puente, que nos besamos por primera vez, y en el capítulo tres en la fiesta en casa de Samuel cuando él llega y hacemos como que no nos conocemos.

Omar, tu personaje podría parecer entrada un poco arquetipo, el árabe que pasa droga, ¿cómo hiciste para intentar evitar caer en el tópico?

Omar Ayuso : El personaje lo elaboramos realmente en un proceso de mes y medio en los ensayos que tuvimos con los dos directores. Fue una cosa muy conjunta, tanto la visión que nosotros teníamos de los personajes como la suya. Salió de una forma muy orgánica. Luego me he enterado de que el personaje de Omar estaba enfocado totalmente distinto. Era un chaval más parecido al personaje de Christian que a lo que es. El típico chaval de barrio macarra, chulesco y graciosillo. Y yo no sé, pero desde que lo leí al principio lo enfoqué por ahí. Yo lo vi muy claro, que era introvertido, triste, serio y muy cerrado.

Qué indicaciones recibisteis de los directores sobre qué potenciar de vuestros personajes?

Arón Piper : Estuvimos todo el tiempo cogiendo escenas del guion para trabajar sobre ellas, pero antes hicimos mucho trabajo de campo, muchos ejercicios que se darían en una clase interpretativa, de actuación de cuerpo. Para relajarnos y conocermos todos.

Omar Ayuso : De tocarnos, de construcción de personaje.

Arón Piper : Todo para que llegara el primer día de rodaje y tuviéramos el personaje bien enganchado.

Danna Paola : Fue increíble, porque ahora ya sabemos la trama que tiene cada quién y de qué va cada capítulo, pero nosotros solamente teníamos dos capítulos. En ese proceso todos participábamos en los talleres y creo que eso hice un gran grupo y dio a los personajes cosas que ni nos habíamos imaginado que existieran dentro de nosotros ni para el personaje.

Una de las bases de 'Élite' es mostrar cómo es la juventud actualmente pero sus responsables hace tiempo que dejaron esa edad atrás, ¿aportasteis algo vosotros en plan mi personaje creo que no hablaría o actuaría así?

Arón Piper : Pues de texto varios porque la verdad es que los directores han sido bastante flexibles en ese sentido.

Omar Ayuso : Sobre todo en cuanto a jerga. No recuerdo qué palabras, pero sí algunas que hoy en día… Y es normal porque los directores y los guionistas no tienen 20 años. Hace bastante que estuvieron en el instituto. Pero te digo que está muy muy bien captada la esencia de la adolescencia de hoy en día. Yo tengo una hermana de 16 años y lo veo muy cercano. Pero en la jerga o cómo decir ciertas frases es más complicado

Arón Piper : Pero nos dejaban cambiar no solo jerga, sino del personaje. Yo decía que creía que Ander no haría esto y se debatía. Si llegábamos a un acuerdo se hacía y si no, no.

Mina el Hammani : La actitud, la energía, la sabiduría que tienen en ese momento lo tienes que estar creando y generando orgánicamente contigo mismo y con el personaje. El personaje llegó a nosotros porque tenemos algo de él. Para mí sí ha sido algo más fácil porque yo he vivido esa etapa. Sé lo que es vivir en dos mundos, en una familia musulmana, el no tener tu propia voz porque tienes miedo a no gustar.

Miguel Bernardeau : El guion sí que estaba escrito para gente joven. No te chocaba mucho con palabras que no encajasen. Sí que había detalles que se podían cambiar, pero la dinámica de las escenas y de los personajes era muy real, muy orgánica de nuestra edad. A nivel interpretativo fue muy fácil incluirlo porque era muy real.

Danna Paola : Desde el día uno nos dieron la oportunidad y la libertad de poder fluir. Yo creo que una de las cosas más bellas que yo aprendí y disfruté de este rodaje fue el que como actor te permitan entrar en situación. Antes de decir acción te decían cuando quieras. Yo nunca me he sentido más agradecida. Por supuesto que ha habido improvisación, yo metí un montón de cosas. Las frases más ocurrentes de Lu han salido de mi cosecha junto con Ramón Salazar y Dani de la Orden.

Omar, Arón, vosotros sois los únicos que formáis una pareja, ya que para el resto se opta por la figura del triángulo amoroso, ¿cómo trabajasteis la necesidad de una intimidad mayor entre vosotros?

Omar Ayuso : Desde la confianza, si ha habido algo bonito es que aquí se ha generado una amistad muy chula. Es evidente que estábamos muy nerviosos. Yo me acuerdo del día del primer beso y estábamos acojonados, pero ya. Luego recuerdo el día de la escena de sexo, que además la nuestra fue la última que se rodó, e iba bastante nervioso, pero luego fue la escena en la que estuve más tranquilo en toda la serie. Que tienes 90 personas alrededor y es todo mentira.

El personaje de Guzmán empieza cayendo mal, luego bien, luego mal otra vez y así todo el rato. Miguel, ¿qué referentes tuviste a la hora de construirlo?

Miguel Bernardeau : Muchos, pero muy diferentes. Yo sé que en ese momento estaba obsesionado con la vida de Vladimir Putin, pero no tiene nada que ver con el personaje. Sí que hay un temple, algo que me gustaba mucho, pero está basado en cosas que he ido cogiendo de gente que tiene esencias parecidas a la de mi personaje.

Mina, ¿cómo dirías que refleja la serie la experiencia de ser una joven musulmana?

Mina el Hammani : Yo lo veo bastante bien reflejado. Me parece que realmente se ve a una familia musulmana. Estamos acostumbrados a que se habla de terrorismo cuando aparece un musulmán. Aquí hablamos de los problemas que surgen en el entorno de una familia. Lo sufrido que es empezar de cero en un país extranjero con una religión distinta.

Es verdad que Nadia está queriendo entender todo lo que hay fuera. Ella ya sabe perfectamente lo que hay en su casa, lo ha mamado desde que era pequeña. Necesita respirar, ver qué es lo que le ofrece el mundo externo. Lo que sí he trabajado mucho en el personaje de Nadia es que ella cree en su religión, pero una cosa es creer y otra encerrarte en ella. Ahora lo que ella es encaminar su futuro, conseguir una beca e irse fuera a estudiar.

Ella necesita descubrir qué es lo que hay. A mí me flipa que hayan escrito tan bien una relación familiar musulmana, con el hermano también. Porque esa autoridad existe. Omar es un año mayor que ella, pero es más autoritario porque puede serlo. En una familia musulmana el hombre puede tener la prioridad de decidir en ciertos aspectos, pero Nadia es la más madura, la más inteligente.

Ella se siente traicionada tras la marcha de su hermana, se siente sola. Yo tengo una hermana y en una familia musulmana cuando tienes una hermana tienes un apoyo. Sabes que esa persona está sufriendo lo mismo que tú. Con un hermano no, él tiene su libertad y puede salir y venir cuando le venga en gana. Ella se siente en un limbo, frustrada por todo lo que no ha vivido.

Omar, Arón, vuestros personajes están más desconectados del suspense principal, ¿os hubiera gustado tener más peso por ahí?

Omar Ayuso : Yo creo que es una historia tan especial que dentro de todo lo que hay es la única historia de amor.

Arón Piper : Yo realmente sí que estoy involucrado en la trama hasta cierto punto, pero lo que te digo, mi personaje va tan a la suya…

Omar Ayuso : Además es una historia que pasa paralelamente a todo lo demás sin que muy bien se vaya enterando la gente. Se van enterando de forma dosificada.

Danna, Lu parece tener ciertos dejes de mala de culebrón, ¿eso estaba ya así en el guion o fue aportación tuya?

Danna Paola : Ella sí es la villana, pero es más vulnerable de lo que parece. Lu tiene un caparazón muy grande de debilidad y vulnerabilidad. Su debilidad la hace autodestructiva. Normalmente la situación de ella es “aparezco, te jodo y me voy”, porque no puede sostener una pelea, ya que sabe que la va a perder.

Eso es lo que le sucede con Guzmán. Tiene una relación tan macabra y al mismo tiempo es súper bonita porque es un amor muy puro, pero ninguno de los dos es tan inteligente o maduro para poder sostenerla. Ella intenta saber en todo momento de qué forma controlar su vida. En ningún momento de la serie ves a sus padres, es una niña muy sola. El único punto en el que encuentra apoyo es con Guzmán pero él también la bota.

Es un me alejo, me alejo, me alejo para no sufrir. La única afinidad que puede tener pero le jode que sea es con Nadia. Quiero poder tener una familia, quiero poder estar así, quiero esto y lo otro. Y encuentra que su rival es más parecida a ella de lo que parece.