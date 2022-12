"Hacer 'Avatar 2' no era pan comido, es muy difícil estar a la altura". James Cameron

El próximo 16 de diciembre al fin llegará a los cines 'Avatar: El sentido del agua', la esperada secuela de la película que lidera la lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos. De hecho, ya tenemos primeras opiniones sobre la misma que la califican como "una obra maestra visual", pero además en Espinof tuvimos la ocasión de asistir a la rueda de prensa de presentación del nuevo trabajo de James Cameron.

La dificultad de estar a la altura

En la rueda de prensa participaron tanto su director como el productor Jon Landau y varios de los protagonistas de la función, pero, obviamente, todo empezó con Cameron. Él mismo destacó que hacer una secuela es mucho más complicado de lo que puede parecer a simple vista, destacando lo siguiente:

Parecía obvio que si recaudas mucho dinero vas a hacer la secuela. Bueno, Steven Spielberg no hizo secuela de 'E.T., el extraterrestre', la película más taquillera de la historia entonces. No es pan comido, es muy difícil estar a la altura. Pero teníamos este reparto asombroso para volver y esta increíble familia de artistas y trabajadores en equipo. Nos unimos y disfrutamos del proceso. Ese fue un gran incentivo para mí para volver y hacerlo de nuevo.

Además, el cineasta destacó que "es importante que una secuela honre lo que la gente amó de la experiencia con la primera, pero también pillarles desprevenidos, hacer cosas que no se esperen". Al respecto conviene recordar otras declaraciones suyas en la que nos prometía que 'Avatar: El sentido del agua' "no es previsible". Veremos si es cierto.

Sobre ese punto, llama la atención que el propio Cameron reconozca que "los personajes y la historia eran más sencillos en la primera. Además me inspiró que Zoe y Sam son padres, yo tengo cinco hijos, y queríamos meternos en la dinámica familia, la responsabilidad de tener hijos. Y en la perspectiva de los niños", mientras que Landau destacó la importancia de transmitir "un mensaje sobre un nuevo mundo" y de "aceptar a las personas por sus diferencias".

Nuevos personajes y otros que han evolucionado

Por su parte, Zoe Saldaña apuntó que volver a este mundo "fue aterrador, cuando algo es demasiado similar a ti, no eres capaz de verlo. Neytiri y yo en ciertos aspectos hemos tenido vidas paralelas", mientras que Sam Worthington desveló esto:

James me envió el guion de lo que era 'Avatar 1.5' que en sí mismo ya era genial. Esa era una historia sobre ser guerreros y las batallas entre clanes, pero lo que queríamos era explorar esa dinámica familiar, pero con esto otro dios dio un buen punto de referencia en lo referente al hueco que faltaba entre ambas películas.

A su vez, Saldaña explicó que "en mi vida personal, cuando me convertí en madre, el miedo entró en mi vida. Pasas mucho tiempo de tu vida creando estos escenarios hipotéticos... Cuando leí el guion de 'Avatar 2' esa era Neytiri, pero no lo vi entonces, lo veo ahora, porque mi trabajo no era verlo, era interpretarlo", lo cual llevó a que Cameron tuviera la siguiente revelación:

Me haces intrépida cuando no tengo hijos, pero aprendes a tener miedo cuando tienes hijos, porque tienes algo más importante que tú que puedes perder. Eso es con lo que tienen que lidiar vuestros personajes. No lo había pensado en esos términos, pero es exactamente así.

Entre las novedades de esta segunda entrega brilla con luz propia el fichaje de Kate Winslet, quien se reencuentra aquí con Cameron 25 años después de 'Titanic'. Ella misma reconoció que cuando aceptó participar en ''Avatar: El sentido del agua' "esperaba lo mejor en todo" y detalló lo siguiente:

Lo que más me atrajo fue los personajes que ha creado. James siempre ha escrito personajes femeninos que no son simplemente fuertes, son líderes. Lideran con el corazón, con integridad, se ganan ese poder. Tienen además un poder físico que es admirable.

También muy inesperado es el regreso de Sigourney Weaver en un personaje completamente nuevo sobre el que señaló que "cuando hablamos por primera vez de ello fue en 2010, sobre una chica que estaba más cómoda en el bosque con las criaturas, la flora y la fauna, pero él quería crear un personaje complejo, con cosas geniales pero también algunos déficits". Su personaje es una adolescente y hay varias a lo largo de la película, y sobre eso, Cameron dijo lo siguiente:

Creo que hemos tenido la oportunidad de hablar sobre una adolescente. Tengo una hija a la que he visto pasar por eso, la confusión y el preguntarse quién soy, quién me escucha y todas esas cosas. Ya lo investigué para 'Titanic' y luego lo viví como padre.

Sobre ese punto, Worthington incidió en que "el viaje de Jake siempre estuvo relacionado con cómo encaja en este mundo, de encontrar algo por lo que mereciera la pena luchar. Aquí tiene hijos y ellos están intentando averiguarlo, con Jake siendo la persona ideal para ayudarles, pero al ser su padre a veces no puedes encontrar esa empatía, tienes que aprender a tenerla".

Cameron está contento

Por último, Cameron se mostró muy orgulloso con el resultado final, pues cree que han sido capaces de reflejar a la perfección sus ambiciosas intenciones:

Lo que más me impresionó al verla fue el trabajo, las interpretaciones, la gente. Miro más allá del espectáculo y los diseños. No estoy solamente orgulloso del trabajo, también de todo el equipo y cómo lo mantuvo todo. Hay hasta una escena en la que los diálogos no son con palabras, sino a través de los ojos. Que se haya logrado mantener la sutileza de eso nos da permiso para ser todo lo detallistas que queramos, porque si te limitas a ser genérico, eso no es el tipo de desafío que queríamos a esta altura de nuestras carreras. Estoy orgullo no solamente de lo que creamos, sino de cómo hemos sido capaces de mantenerlo.