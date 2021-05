"En el mejor sentido, 'Reyes de la noche' es muy española mucho española". Javier Gutiérrez

Ojo al dato: ‘Reyes de la noche’ ha llegado para recordarnos aquellos locos días de radio deportiva. Días de rencillas y de polémicas, de deporte, nocturnidad y alevosía. Asistimos a la presentación de la nueva serie original de Movistar + y charlamos con sus creadores (Cristóbal Garrido y Adolfo Valor), con su director (Carlos Therón) y con sus tres actores principales (Javier Gutiérrez, Miki Esparbé e Itsaso Arana.

Primer tiempo: los creadores

Kiko Vega (KV): ¿Cómo ha sido el trabajo de documentación para la serie?

Adolfo Valor (AV): Pues quedamos con un periodista deportivo con el que había trabajado hace muchos años y le dijimos “no tenemos ni idea de deporte, qué hacemos”. Entonces él nos dio una primera guía de hacia dónde tirar y fuimos siguiendo ese hilo. Fue realmente apasionante, porque además de contarnos un montón de historias que luego fueron material para la serie de forma más o menos directa o para fabular con él. Además, cuando eres guionista, siempre estás buscando excusas para no escribir, y tener que quedar una con dos o tres periodistas para que nos contasen su vida era muy agradable. No teníamos que estar encerrados escribiendo y gritándonos, que es básicamente nuestro día a día.

KV: Carlos, has estado en ‘Mira lo que has hecho’, una serie muy especial de la casa, y ahora llegas con otra igualmente valiente y diferente. ¿Cuál es el reto que buscas a la hora de afrontar estos proyectos?

CT: Es importante aprender algo en el proceso. En este caso era hacer época, hacer radio desde dentro. Eso me apetecía. Me llamaron y me enseñaron el guión, y estaba muy bien escrito. Solamente con el primer episodio ya tenía claro que teníamos que hacerlo. Es muy divertido, muy interesante y proponía un montón de retos. Y esa es la clave, en efecto.

KV: ¿Creéis que hay algún héroe en la serie o son todos un puñado de desalmados?

CG: Son héroes a su manera. Tal vez antihéroes. Pero el mero hecho de que hayan existido periodistas que llegaron a ser reyes de las ondas con esa capacidad de influencia es una cosa increíble.

KV: Hay una cosa que me gusta mucho de la serie, y es que cuando todo parece una comedia de repente llega una bofetada dramática que cambia el rumbo de la historia. Cómo definís vosotros la serie.

CG: Yo no dejo de definirla como una serie bélica. Posiblemente sea la primera serie de guerra de la casa. Luego vendrá la de Rodrigo Sorogoyen, pero nosotros nos hemos adelantado con una serie de guerra muy divertida. No hemos levantado la serie como una comedia pura. Todos hemos hecho comedia mucho más mainstream, pero queríamos que todos los mimbres funcionaran. Desde el drama al conflicto más leve, que no hubiera que subrayar nada.

KV: Otro acierto de la serie es que conseguís que el deporte esté en un segundo plano y que lo de menos sea el fútbol. ¿Os habéis quedado con ganas de bajar más al barro del terreno de juego?

CG: ¡No!

CT: Ninguno tenía intención de hacer nada deportivo, solo la guerra entre estos personajes. Lo divertido en este caso es que su guerra era más apasionante que cualquier partido, así que los dejamos de fondo. Como dice Cristóbal, no se ve un balón en toda la serie.

KV: ¿Qué influencia o referente manejáis a la hora de afrontar el proyecto? Porque se intuyen cosas de Adam McKay, por ejemplo.

CT: Lo de Adam McKay es cosa de Adolfo.

AV: Eso probablemente sea cosa nuestra pero casi más que McKay creo que están los que lo influenciaron a él. Creo que hemos ido un poco al origen. Teníamos claro que no se podía contar como una comedia. Pensamos que la mejor manera de contarlo era en forma de thriller periodístico de los 70, con mucha presión y gente fumando y sudando todo el rato. Creo que es algo que dejamos claro desde el principio y Carlos luego lo elevó a la enésima potencia. Durante el desarrollo todo lo que nos salía era de todo menos comedia: De Palma, Scorsese, Fincher… Creo que es lo que lo hace diferente. Poder contar de una manera espectacular algo que no se había contado nunca en nuestra ficción.

KV: Creáis una realidad alternativa muy interesante y llena de posibilidades al no quedar anclados en los hechos concretos de un momento determinado. Eso os da una libertad brutal a la hora de afrontar la serie, ¿os costó tomar esa decisión?

CG: Lo tuvimos muy claro desde el principio. No queríamos un biopic puro y duro. Queríamos ser libres y tener unos personajes sin ataduras con la realidad porque si no habría sido imposible hacer todo lo que les pasa. El juego más divertido son los guiños para quien lo reconozca o la total incredulidad de quien no ante algo que posiblemente fuera muy parecido. Para nosotros ha sido una pasada tener un material tan interesante donde elegir cosas y ponerlas al servicio de la historia.

KV: Como espectador os puedo decir que es una putada que la serie termine donde lo hace. Cuánto tendremos que esperar para seguir la historia.

CG: Uy, qué pregunta tan tramposa y qué bien planteada. Pues habrá que esperar a que Movistar diga “luz verde”. Tenemos muchas ganas y tenemos historia. Tenemos la cabeza ardiendo de ideas.

KV: ¿Y te animarás a dirigir un episodio?

CG: No, no, quita quita. Yo estoy más a gusto detrás de estos diciéndoles “ahora que haga esto, ahora que haga lo otro”.

AV: Él es el que vigila a los vigilantes, el que grita a los directores.

KV: ¿Veis a Jota Montes y al Cóndor en El Chiringuito o les pasaría por encima?

CT: ¿Estos dos? ¿En El Chiringuito? Se los comen. Son generación anterior, son como el meme este del perro mazao. Estos son los mazaos.

Segundo tiempo: las estrellas

KV: Marga Laforet, una mujer en un mundo de machitos. ¿Has visto en ella algo que te haya resultado familiar?

Itsaso Arana (IA): Bueno, mira, en la presentación de esta tarde era la única mujer. Ha sido casi como un guiño, ha sido espectacular. Sí, creo que es un proyecto ideado por dos hombres con una inteligencia y un ingenio impresionantes. Creo que la comedia está unida a lo cerebral, a pensar muy rápido y los tíos os ejercitais en ser súper ingeniosos todo el tiempo. No sé si es para ligar o qué, pero por eso a veces me parece que hay algo en la comedia que es como muy masculina, así que para mí ha sido un gustazo estar entre estos tíos tan grandes junto a mi compañera Celia de Molina, que me ha dado mucho power. Así que sí, claro que a veces hay paralelismos, pero yo me he sentido muy, muy bien tratada.

KV: Javier, cómo es meterse en la piel de un personaje tan popular para distintas generaciones sin caer en la imitación.

Javier Gutiérrez (JG): Intentando no imitar. Para nada nuestra intención era imitar a García. Que hubiera un aroma, un recuerdo, es cierto que podía llevarnos a caricaturizar al personaje. Yo siempre he visto la serie como un thriller. Ayuda mucho la fotografía, el diseño de producción y la ambientación. Esos trajes que parecen de ‘Uno de los nuestros’, los puros… todo eso me ayuda a cuajar un personaje que seguramente no tiene tanto que ver con el que mucha gente tiene en la cabeza, pero que en realidad parece un primo hermano de Joe Pesci.

KV: Miki, tu personaje es un relevo generacional para El Cóndor, pero también resulta fresco para el espectador. ¿Te fijaste en alguien concreto a la hora de locutar?

Miki Esparbé (ME): Si algo llamaba la atención de los periodistas jóvenes de ese periodo y que más tarde acabaron poniéndose a la cabeza, era esa innovadora forma de narrar el periodismo deportivo. Más allá de las retransmisiones de los partidos. Esa sensación que daban de estar en la mesa de una cafetería hablando de la vida y de deportes, esa cercanía derribó una barrera que hizo que muchos oyentes que no eran futboleros también escuchasen el programa. La gente venía de sus problemas diarios y solo querían despreocupación. Esos locutores sí me llamaban más la atención.

KV: Todos los personajes son unos cabrones, ¿creéis que hay alguien con buen fondo en esta historia?

ME: ¿El de Celia de Molina?

IA: Uf, pues no, la verdad es que no.

JG: Son bastante deleznables casi todos, por no decir todos. Era una época muy jodida, se daban dentelladas por delante y por detrás por conseguir cualquier información. Era una auténtica guerra.

ME: Mira, si hay una cosa que llama la atención de la serie y que demuestra el gran momento en que estamos es que hace diez años teníamos pánico a que una comedia tuviera un personaje que cayera mal, era un riesgo para la producción. Aquí no se salva nadie. Eso es muy interesante porque también demuestra cómo hemos madurado como espectadores y cómo los productores de ahora apuestan por una diversificación de productos que no siempre tienen que salir de lugares complacientes, si no tratando de ir un poco más allá.

KV: ¿Creéis que vuestros personajes aguantarían una noche en El Chiringuito de Jugones?

JG: El mío no. Es cierto que se ha perdido autenticidad. El mundo de las redes sociales nos ha llevado a llevar un bozal puesto. Nos auto-censuramos. En aquella época no había filtro, y se respetaba mucho la intimidad de los colores. No se supo de qué equipo era García hasta mucho después de dejar la radio. Ahora a mí me provoca sonrojo ver a un periodista enfundado en la camiseta del club de sus amores. ¿Dónde está la objetividad? ¿Cómo me puedo fiar de la crónica de un tipo que va con bufanda por la tele?

KV: La serie va dando bofetadas y golpes bajos a la hora de cambiar de tono, y lo hace muy bien. Va de la comedia al drama con una facilidad bestial. ¿Cómo la veis vosotros?

IA: Es una comedia con una importante dosis dramática. Profundiza en unos personajes muy contradictorios y se para a mirarlos. Entra a fondo en tema de ética laboral y ambición. Trata temas universales más allá del gremio y la época. Creo que es un fresco de una época y una forma de proceder, de una impunidad a la hora de ejercer ciertos poderes. Es una comedia muy divertida con personajes muy locos pero que a la vez tiene un trasfondo bastante ácido.

ME: Hay algo del género que busca eso. Como espectador no puedes relajarte, tienes que estar muy atento todo el rato y no perder nada. Por eso creo que los capítulos pasan volando.

JG: Es muy irreverente y con muy mala leche. En el mejor sentido es muy española mucho española.