"Ojalá 'The New Pope' sea la sucesora de 'Juego de Tronos'. Tenemos trono, y es uno muy cambiante". Javier Cámara

Se ha hecho esperar, pero ya está aquí 'The New Pope', la continuación de la serie de Paolo Sorrentino para HBO terminará con la impaciencia de millones de feligreses en todo el mundo mientras añade nuevas piezas a su tablero. Aprovechamos la presentación de la serie para charlar un rato con Javier Cámara, que repite como Monseñor Gutiérrez mientras sigue disfrutando y haciéndonos disfrutar con su trabajo.

Ay, Monseñor, Monseñor

Kiko Vega (KV): Segunda temporada. Regresa Monseñor Gutiérrez y tenemos nuevo Papa a la espera de que Pío se recupere. ¿Empieza una nueva guerra de tronos para HBO?

Javier Cámara (JC): Nada me gustaría más que convertirme en dragón y escupir fuego por la boca. O tener mucho pelo y muy blanco. Ahora en serio, confiemos en que la profundidad de esta serie sea mayor. Ojalá sea la sucesora, porque tenemos trono, y es uno muy cambiante.

KV: La primera temporada fue un éxito masivo de crítica y público, ¿te da más confianza a la hora de volver a las andadas?

JC: Lo que más gusta de todo, y lo que más tranquilidad me da es que detrás de todo esto está la mente creativa de Paolo Sorrentino, una persona que solo se hace preguntas a sí mismo. Para entenderse, para explicarse. Que la obra de alguien así sea un éxito de crítica y de público me deja sin palabras. Lo que hace todo el rato es preguntarse por su fe, por su fragilidad, por la paternidad, por su búsqueda de la vida al fin y al cabo, y funciona. Y gusta. Por eso me encanta lo que estamos haciendo y por eso en realidad nos lo pone fácil: seguimos las ideas locas de una persona que solo se hace preguntas. Y encima eso está financiado con un dinero espectacular, con una cartera de actores increíbles y con una nueva temporada. Eso me sigue fascinando.

KV: ¿Cómo evoluciona tu personaje, cómo se toma al nuevo Papa interpretado por John Malkovich?

JC: El nuevo Papa me va a costar un rato. Al anterior lo tenemos en la cama de un hospital veneciano con respiración asistida, y mi personaje ama al anterior Papa. Espera en todo momento por un milagro que lo lleve a despertar de nuevo. Sí es cierto que no tiene grandes reticencias para con el personaje de John Malkovich y entiende que la iglesia debe tener una cabeza visible. Monseñor Gutiérrez se debatirá entre ambos y tanto mi personaje como el resto se abrirán en canal a las emociones, a los sentimientos y a la carne.

KV: Compartes créditos con un reparto increíble al que ahora se suma, entre otros, Marilyn Manson. ¿Es el compañero más inesperado que te has encontrado en tu carrera?

JC: Absolutamente. Y lo que más me alucinó de todo es que estuve viendo su escena de cerca, y es un actor fantástico. Su ritmo de la escena era alucinante. Creo que la escena era bastante más larga, porque Paolo rueda muchísimo, pero nos dejó a todos fascinados. Todo lo que llegaba era bienvenido. Nunca sabías quién iba a aparecer por esa puerta, y cualquiera que lo hiciera, brillaba. Cada día llegaba gente fantástica. Ha sido una gran aventura esta segunda temporada.

KV: Tu Guillermo Pallomari de 'Narcos', para Netflix, también fue un éxito. ¿Cómo se lleva estar en dos de las series más representativas de las dos plataformas de streaming más importantes del mundo?

JC: Me viene muy bien esta publicidad, sácalo así que me viene muy bien para conseguir la tercera plataforma. Yo que sé, a ver si Amazon o Apple o Disney se animan ya. Que me den una princesa de 'Frozen' o algo así. Después de estas dos series no me viene mal afianzar los idiomas, moverme mejor con el francés y el inglés, petarlo y ya retirarme, por supuesto.

KV: Netflix y HBO están sacando un montón de proyectos alucinantes y en el cine solo tenemos franquicias: ¿ya nos quedamos en casa o qué?

JC: Bueno, es que la gente ya se ha quedado en casa. De hecho ayer vi una publicidad que decía "Por 900 euros una pantalla de 65 pulgadas". Pero vamos a ver ¡no hay paredes de 65 pulgadas en las casas! Claro, una pantalla así es un minicine como los Renoir. Entre todos estamos provocando que las salas estén vacías, y yo adoro la experiencia de ver una película con más gente en la sala. Sobre todo una comedia. Vivo muy cerca de los Verdi, que son mis cines de cabecera, y la comunión que hay en una sala de cine no la vas a tener con tu pantalla de 65 pulgadas. En televisión se están haciendo cosas maravillosas y eso también hace que la gente prefiera quedarse en casa.

KV: Hace unas horas se ha hecho oficial que Warner contará con una inteligencia artificial para gestionar sus proyectos y su distribución. ¿Se muere el cine con corazón?

JC: Pues mira, yo tengo una voz muy nasal y mecánica, casi electrónica. Yo puedo hacer de inteligencia artificial. Venimos de Marte y venimos a conquistarte. Estamos para enjaular. Seguro que Warner tiene sus razones para hacer eso, pero me parece una ida de olla total. Es un poco como lo del algoritmo este que recomienda cosas en función de tus gustos en las plataformas. Soy de letras, nunca pude con el logaritmo neperiano, así que imagínate los algoritmos de las plataformas.

KV: Sigues alternando estos perfiles tan altos con ‘Vota Juan’. ¿Te liberas cuando estás en la piel de Juan Carrasco?

JC: Te juro que Juan me parece tan alto como cualquiera de estos otros personajes. No hay diferencia alguna. Hay escenas en 'Vota Juan' que son dificilísimas de hacer. Me gusta elevar a personajes tan mediocres.

KV: Has vuelto a Medellín, con Trueba, para la adaptación de ‘El olvido que seremos’, para interpretar a Héctor Abad Gómez. Antes habías sido el Conde Duque de Olivares en Alatriste, pero por ahí ya pasó mucho tiempo. ¿Ha sido especialmente delicado meterse en la piel de un personaje con semejante historia?

JC: Ha sido muy emotivo. Tengo muchas ganas de ver la película, y de que su familia en Colombia la vea. Si no has tenido la suerte de leer el libro, te lo recomiendo de corazón. A mí me llegó mucho antes de que me ofrecieran la película, me llegó un par de años antes, cuando me iba a Colombia. Me llevaba las obras de García Márquez y me recomendaron ese libro. Casi lo leo del tirón en el avión. Un par de años más tarde llegó el proyecto, no lo leí porque tuviera que hacer la película. Ha sido un viaje emocionante al 100%, muy impactante.