"La segunda temporada de 'Snatch' es fácil de seguir y divertida, no se toma en serio a sí misma". Rupert Grint

La segunda temporada de 'Snatch' se estrena el 23 de septiembre en Crackle -y que en España veremos en Orange Series- y promete ser una aventura muy diferente para los protagonistas de la serie. En esta ocasión viajan a España, donde Rupert Grint, Luke Pasqualino, Lucien Laviscount, Dougray Scott, Phoebe Dynevor, Juliet Aubrey y Tamar Hassan se toparán con personajes interpretados por actores locales

En Espinof tuvimos la ocasión de asistir al rodaje de esta segunda temporada en Málaga y de charlar tanto con Grint como con Pasqualino, Laviscount, Scott, Dynevor, Aubrey y Hassan de qué podíamos esperar de la misma. Grint, recordado por haber sido Ron Weasley en las películas de Harry Potter, empezó adelantándonos por dónde van a ir los tiros en esta segunda temporada:

Qué podemos esperar de la segunda temporada

Al final de la primera temporada íbamos en un barco con 10 millones de euros pero algo pasa con mi interés romántico a mitad de camino y se larga con su parte del dinero. Luego vamos a España y nos atacan, robándonos el dinero, así que todo fue para nada. Tenemos que empezar de nuevo y nuestro plan es hacerlo de forma honrada. Ser una parte importante de la comunidad de forma normal. No pasa mucho hasta que eso cambia. Esa es la premisa.

Laviscount aclaró que inicialmente no estaba previsto que la segunda temporada transcurriera en España. La favorita era Puerto Rico y también se barajó Colombia, pero finalmente se decantaron por España. Él quedó encantado, aunque no faltaron las sorpresas imprevistas: "En España se está genial, pero rodando a las 3 de la mañana en la que probablemente fuera la noche más fría del año... Creo que en Málaga ha llovido más en los últimos meses que en los últimos 15 años. Vinimos a España y nos trajimos la lluvia.".

Cambios en los personajes

Además, eso también cambió la dinámica entre los personajes, pues tal y como recuerda Aubrey "Ha estado bien estar juntos en otro país porque tienes una relación diferente con los demás. Obviamente, en la primera temporada rodamos en Manchester y todo el mundo estaba yendo y viniendo, pero aquí estamos atrapados con los demás de una forma positiva.".

También ha habido cambios en lo referente a los personajes. Grint apuntó que "Charlie ha crecido mucho como personaje. Ahora él quiere liderar, tiene ciertas dudas a menudo sobre las decisiones de Albert, es una constante de Charlie a lo largo de la temporada.", mientras que Pasqualino señaló lo siguiente sobre Albert:

Albert se ha convertido en un hombre este año. Antes vivía un poco a la sombra de su padre. Una de las cosas que descubre Albert es que su padre hace sus cosas y él las suyas, y en algún momento van a tener que discutir al respecto.

Scott, que interpreta al padre de Pasqualino en la serie, también quiso incidir en ello al apuntar que "Albert no siente que Vic confié en él como ser humano y ese es su mayor problema con él y en cierto momento Vic le dice que esa confianza hay que ganársela, no se te da. Cuando ve que se la merece, dice que confía en él y que le quiere."

Eso sí, el actor que dio vida al villano en la segunda entrega de la saga 'Misión Imposible' confesó que tiene poco en común con su personaje: "No soy lo suficientemente duro para ser un gánster. Creo que se necesita una psique especial para ser un gánster, yo no la tengo.". Además, añadió lo siguiente sobre la situación en la que se encuentra Vic en esta segunda temporada:

Está a mitad de camino de su sueño, porque tiene a su familia con él. Su sueño siempre fue salir de prisión y recuperar su dinero. En la primera temporada habla de ciertos sueños que tiene sobre salir de la cárcel e ir a España, pero lo único que no tiene es su dinero.

Hassan nos sorprendió aclarando que su personaje "en la segunda temporada soy un poco el chef y tiene un compañero que quiere serlo, estoy entrenándole", mientras que Aubrey también confesó cambios para Lily, la madre de Albert:

Ella ya no tiene su rol habitual en la segunda temporada, pero rápidamente encuentra su lugar y desarrolla nuevos talentos. Resulta que es más buscavidas de lo que imaginábamos.

Aubrey además compartirá bastante tiempo en pantalla con Dynevor, la actriz que da vida a Lotti. Esta última aclaró que "lo que me gusta de Lotti en la segunda temporada es que está muy en su elemento. Tiene mucha más libertad y control, le encanta.", dando también más detalles sobre su nueva situación en la serie:

Lotti se enfrenta a algo totalmente diferente en la temporada 2. Es emocionante, ha encontrado esta nueva libertad, en la primera llegaba un poco tarde a estar con el resto. Sin contar demasiado, en la segunda ella también tiene sus cosas. He demostrado ser una más del equipo, porque en la primera se introducía el personaje y no estaban muy seguros de qué se proponía, pero en la segunda ya ha quedado claro.

Laviscount también se sinceró comentando que "Billy realiza un gran descubrimiento sobre sus sentimientos en la segunda temporada, sus sentimientos se meten de por medio y acaba en un lugar que no puede controlar.", aunque eso no impide que lo físico mantenga una importancia notable en su caso, apuntando lo siguiente:

Nunca había tenido una pelea con un luchador profesional antes, siempre había sido con especialistas. Es diferente, porque el profesional va a seguir sus instintos naturales en la pelea. Mientras rodábamos le resulta difícil recordar la coreografía, por lo que acabé bastante magullado, pero lo disfruté un poco porque también le di alguna.

La importancia de los villanos

Un elemento clave para que los personajes evolucionen son los villanos a los que van a tener que hacer frente. Grint hos dio un pequeño adelante señalando que "son bastante diversos esta temporada, los principales son policías corruptos de ese pueblo ficticio llamado San Toledo.", mientras que Pasqualino no se cortó a la hora de comentar qué es lo que hace más interesante a un villano:

Tenemos varios buenos villanos en la serie esta temporada. Con que sean buenos adversarios para los protagonistas vale, no tienen que ser asesinos, simplemente tener una gran mente criminal en mi opinión. Tú ves a un villano de James Bond o el Moriarty de Sherlock Holmes y no van matando sin más, ellos utilizan el cerebro. Una mente maestra hace un buen villano, no creo que signifique necesariamente un crimen o hacer algo ilegal.

Habrá que esperar a ver la segunda temporada para saber más sobre ellos, pero lo que sí está claro es que poco tendrían que hacer contra ellos los actores en la vida real, ya que sus actividades al margen de la ley distan mucho de prepararles para algo así. Por ejemplo, Grint nos confesó lo siguiente:

Cuando era pequeño sí hice algunos pequeños timos. Recuerdo que solía vender cartas falsificadas de Pokémon en el patio del colegio. Me prohibieron la entrada en ASDA. Tengo un pasado un poquito deshonesto, pero ahora me comporto bien.

Rupert Grint como productor y el fichaje de Úrsula Corberó

Curiosamente, el elemento criminal fue uno de los aspectos que más llamaron la atención a Pasqualino de la serie, ya que "no había hecho nada así en absoluto en mi carrera", aunque quizá más destacable sea que Grint también tiene aquí su primera experiencia en otra faceta, la de productor, y no podría estar más contento con el resultado:

Es genial tener ese input creativo. Repaso un poco los guiones, pero tengo mucha fe en Alex De Rakoff. Él sabe exactamente cómo es este mundo y estoy de acuerdo con todo lo que dice. Estamos en muy buenas manos.

Además, tiene claro que quiere repetir como productor porque "es una perspetiva diferente que no había tenido antes, por ahora estoy aprendiendo. Como he dicho, está siendo relajado, todavía no he puesto realmente mi marca."

Más allá de las esperadas alabanzas genéricas, ninguno de ellos se explayó demasiado sobre la llegada de actores españoles a la serie con la salvedad de Pasqualino, que añadió lo siguiente sobre Úrsula Corberó:

Me encanta Úrsula, es brillante. Barajamos otras dos actrices pero creímos que ella era la que podía aportar más y que encajaba mejor en el personaje. Es difícil para los actores españoles tener que leer los guiones en inglés y no tener tiempo para prepararlo. Se nos da el guion 4 o 5 días antes de rodar, a veces ni eso.

La agilidad de la serie y por qué merece la pena verla

Esa obligada agilidad también se traslada al propio rodaje, algo que Grint resume así: "En esta serie es difícil visualizar qué está pasando exactamente, porque hay demasiado personas y es difícil señalar lo que sucede. Muchas veces mientras rodamos no sé exactamente qué es lo que está pasando.". A que todo vaya bien dentro de ese clima ayuda haber reunido a un grupo de actores que han encajado, tal y como apunta Hassan:

Somos muy afortunados porque he hecho cerca de 60 películas y nunca había sido un personaje regular en una serie de televisión, algo que me emociona, pero oyes estas horribles historias del reparto peleándose, pero nosotros hemos acabado siendo la familia más disfuncional del planeta. Si esto falla, simplemente tienes que ponernos en una habitación y empezar a grabar.

La cosa cambia en lo referente a los personajes, ya que Pasqualino recordó que la relación entre su personaje y el de su padre sigue siendo tensa: "Es difícil para ellos dejar pasar algo. Se reconcilian al final de la primera temporada, pero al empezar la segunda todavía hay cosas pasando por sus cabezas. No sé si nunca llegará a resolverse todo entre ellos, pero definitivamente no en la segunda temporada."

Por su parte, Grint desveló que Charlie va a pasarlo algo mal al inicio de esta segunda temporada al perder a la chica de la que está enamorado. Ella se marcha, aunque "no está completamente explicado" y eso se traduce en que "al principio de la temporada se nota que está decaído, pero se recupera y encuentra algo nuevo en lo que centrarse..

Por otro lado, el actor también tuvo buenas palabras para sus fans en España, ya que "son muy pasionales. En Londres simplemente quieren una fotografía y se van, aquí es diferente, quieren conversar, buscan interactuar más, está guay."

Por último, Laviscount comentó sobre la segunda temporada que "los guiones son cada vez mejores, los personajes más interesantes, profundos y divertidos en algunos casos", pero dejemos que sea Grint quien nos resuma los motivos por los que merece la pena ver la segunda temporada de 'Snatch':

Porque es fácil de seguir, es divertida, no se toma en serio a sí misma intentando ser otra cosa. Tiene grandes personajes, los escenarios son maravillosos y están muy bien rodados. Suceden muchas cosas y esperemos que sean divertidas.

Imagen | Tumblr y Juliet Aubrey