'Black Panther: Wakanda Forever': se prohíbe en China el éxito de Marvel por la aparición de una pareja lesbiana

Hubo un tiempo en el que China y Marvel eran como el pan y el aceite: iban juntos a todos los lados. De hecho, la empresa americana llegó a incluir escenas exclusivas para el país asiático en 'Iron man 3' y gran parte de su taquilla dependía de ellos. Sin embargo, en un momento del camino se rompió el amor: si en 'Iron man 2' ya borraron todas las referencias a los rusos, ahora la censura ha atacado directamente a toda la fase 4. Tanto, que 'Spiderman: Far from home' fue la última película de la Casa de las Ideas que llegó a proyectarse allí. Desde entonces, el vacío.

Corte forte, mezzo forte

La última en caer bajo las garras del gobierno chino, en plena guerra abierta contra Marvel, ha sido 'Black Panther: Wakanda Forever'. El motivo, os lo podéis imaginar: las muy mínimas muestras de cariño que se dan entre Ayo y Aneka, ambas parte de las Dora Milaje, y que algunos países como Kuwait han optado por, simplemente, censurar. Pero si en China prohibieron la proyección de 'Lightyear', no iban a permitir un desliz como este, desde luego.

Por ser justos, hay varias películas de la Fase 4 que no han sido prohibidas en China, como 'Viuda negra' o 'Spiderman: No way home', pero al mismo tiempo no han terminado apareciendo en cines ni en VOD. 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', por ejemplo, sí que fue prohibida porque en un plano aparecía un ejemplar del periódico The Epoch Times, que se sitúa contra el régimen.

No oficialmente, el periódico Global Times, afín al mismo, sí habló en una columna de opinión del conflicto. La columna se titulaba "¿Ha tenido ya China suficientes películas Marvel?" y procedía a cargar contra "la conciencia LGTB" o "la posición caótica de Chloe Zhao respecto a China". Como siempre, todo es mucho más complejo, pero dado que incluso películas como 'Venom: habra matanza' han sido censuradas, no tiene pinta de que los superhéroes marvelitas vayan a hablar chino en la Fase 5.