'Blue Beetle': qué ocurre en las escenas poscréditos y qué significan para el futuro del superhéroe de DC

El mundo del cine y, más concretamente, el de la taquilla, es cruel y despiadado. Está claro que el subgénero de los superhéroes no pasa por su mejor momento ni a nivel comercial ni, mucho menos, a nivel estratégico y creativo; la fatiga hacia las capas y los antifaces parece ser más real que nunca y, en última instancia, han terminando pagando el pato producciones tan solventes como la divertidísima 'Blue Beetle'.

El batacazo en el box office internacional de la aventura del héroe azul de DC es más que evidente, habiendo recaudado hasta el momento 83 millones de dólares sobre un presupuesto estimado en poco más de 100 millones. Esta discretísima suma, junto al lavado de cara del DCEU en el que ya trabaja James Gunn, hace complicado que el Escarabajo vuelva a la carga en una secuela, pero esto no quiere decir que no se haya colocado alguna que otra piedra que conduzca hacia la continuación.

Estas pistas, como no podría ser de otro modo, han llegado de la mano de unas escenas poscréditos —concretamente de la primera de ellas— que abren un ángulo de lo más interesante de cara a una potencial 'Blue Beetle 2'. A continuación, vamos a explicar qué sucede en ambas y cómo podrían afectar al futuro del personaje el arco 'Dioses y monstruos' del nuevo y flamante DCU de Gunn y Safran.

¡Y no estaba muerto, no no!

La 'Blue Beetle' de Angel Manuel Soto hace muchas cosas bien, y una de ellas es plantear una historia de orígenes para el nuevo huésped del Escarabajo mientras, al mismo tiempo, aporta una buena cantidad de lore sobre las anteriores iteraciones del personaje. Esto incluye a Ted Kord, padre de una Jenny que acompaña a Jaime a través de su viaje para convertirse en el héroe que necesita Palmera City.

Durante uno de los pasajes de la película, Jenny lleva a Jaime a la guarida de su, a priori, difunto padre, quien nunca llegó a conectar con el Escarabajo, optando por desarrollar su propia tecnología para combatir el crimen al más puro estilo Bruce Wayne. Pero ojo, porque si he dicho "a priori" es porque la primera escena poscréditos del filme deja claro que el señor Kord está vivito y coleando.

En este fragmento visitamos nuevamente la guarida del anterior Blue Beetle mientras sus luces se encienden y comienza a sonar la canción 'All Out of Love' de Air Supply. Entonces, las pantallas del centro de mando empiezan a mostrar una señal de vídeo distorsionada mientras se escucha un mensaje de Ted Kord en el que asegura estar vivo y en el que pide que, quien haya encendido los ordenadores, transmita la noticia a su hija.

El Chapulin contraataca

La segunda escena poscréditos tiene mucho menos peso —por no decir ninguno— en el Universo DC, pero es una buena muestra del cariño que se ha volcado en la producción de 'Blue Beetle'. Esta no es más —ni menos— que un breve corto animado en stop-motion protagonizado por el mismísimo Chapulín Colorado, el mítico héroe mexicano que ya hizo acto de presencia durante la secuencia en la que Jaime, Jenny y Rudy se infiltran en la sede de Kord Industries.

Una pequeña guinda en un pastel mucho más apetecible de lo que cabría esperar a simple vista, pero cuyo futuro en la franquicia es más incierto que nunca. ¿Llegaremos a resolver el misterio sobre Ted Kord? ¿Tendremos más aventuras de Jaime Reyes en el DCU de James Gunn? Personalmente, no pongo la mano en el fuego, pero no puedo menos que desear que, de mantener el nivel de su primera aventura, Blue Beetle regrese más pronto que tarde.

