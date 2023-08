El desastre absoluto de DC: 7 fracasos seguidos en taquilla destrozan un Universo Extendido que ha sufrido otro pinchazo histórico con 'Blue Beetle'

Hace varios meses que Warner anunció un relanzamiento de DC con James Gunn y Peter Safran al frente de las operaciones. No son pocos los que achacan a este movimiento que los últimos lanzamientos de este universo de superhéroes se hayan estrellado en taquilla -bien reciente tenemos el batacazo de 'Blue Beetle'-, pero lo cierto es que el DCEU acumula 7 fracasos consecutivos y su último triunfo comercial se remonta a 2019.

Hundimiento

Solamente hay que repasar cuáles son las últimas películas del DCEU para ver que no hay ni un solo éxito desde el estreno de '¡Shazam!' en abril de 2019. Todo comenzó con el pinchazo de 'Aves de presa' a principios de 2020, pues se dijo que necesitaba hacer más de 250 millones de dólares para empezar a dar beneficios y no llegó a esa cifra. En concreto, estos son los datos de esos últimos siete estrenos:

Es evidente que la película que mejor funcionó fue 'Black Adam', pero se comentó en su momento que su abultado coste llevaba a que necesitase rondar los 600 millones en taquilla para dar beneficios. Dwayne Johnson puede decir que la cancelación de su secuela es uno de los mayores misterios de la historia, pero lo cierto es que cualquier otro estudio hubiese hecho lo mismo.

Por lo demás, se le pueden buscar ciertos peros a algunos de los fracasos -'Wonder Woman 1984' y 'El Escuadrón Suicida' se lanzaron de forma simultánea en HBO Max-, pero lo cierto es que el DCEU no levanta cabeza desde hace tiempo. Menos mal que DC sí ha dado otras alegrías al estudio con 'Joker' (1.074 millones recaudados) y 'The Batman' (770 millones recaudados), pero ninguna de ellas forma parte de la continuidad del DCEU.

Ya solamente queda por estrenarse 'Aquaman 2' para dar carpetazo al DCEU, una película que ha sufrido multitud de cambios como consecuencia de los bandazos que ha ido dando este universo de superhéroes. En condiciones normales debería petarla, pues la primera entrega es la más taquillera del DCEU con diferencia -la película dirigida por James Wan se fue hasta los 1.148 millones recaudados-, pero cada vez huele a más otro hundimiento en cines..

