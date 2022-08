Brad Pitt renueva el abono transporte en un tren cargadito de asesinos: lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Uno de los motivos más acuciantes estos días para ir a una sala de cine no es la calidad de los estrenos -que de todo hay- sino disfrutar a pata suelta del aire acondicionado. Siempre ha sido una de las máximas del cine veraniego: tú cuéntame, que mientras haya explosiones y esté fresquito ya me vale. Este viernes 5 de agosto llegan a nuestra cartelera nada más que cuatro estrenos, pero con la idea, al menos uno, de machacar la taquilla a disparo limpio. Esta vez sin superhéroes. Bueno, más o menos: ¿Cuenta Brad Pitt como uno a estas alturas?

Los estrenos del 5 de agosto de 2022

'Bullet train' (2022)

Crítica en Espinof

'Un héroe samurai: la leyenda de Hank' (Paws of fury: the legend of Hank', 2022)

Esta película está inspirada en el clásico de Mel Brooks 'Sillas de montar calientes'. De hecho, el propio Brooks aparece como guionista porque directamente copia la trama y varios chistes, aunque les da un giro más familiar. En total hay siete guionistas y tres directores.

Uno de estos directores es Rob Minkoff, el legendario co-director de 'El rey león' y las dos primeras partes de 'Stuart Little'.

En versión original podremos escuchar a Michael Cera, Samuel L. Jackson, Ricky Gervais, George Takei y el propio Mel Brooks. En España podremos escuchar a Carlos Latre, que en el vídeo promocional sale haciendo de Buenafuente haciendo de Robert De Niro.

Las voces se grabaron dos veces: en 2015 y, después, justo antes del Covid, con un nuevo guion para el que tuvieron que cambiar algunos actores.

Y además...

'La fotógrafa de Monte Veritá' ('Monte Veritá', 2022)

'María Chapdelaine' (2021)

Más recomendaciones en Expediente Espinof

Hay veces que en la cartelera no se estrena nada que nos interese por más que queramos, ni de la semana anterior ni de la anterior a esa. No hay problema: en nuestra newsletter semanal te contamos lo que estamos viendo, leyendo, jugando y haciendo. Una selección de cine y televisión para que no puedas volver a decir "Ay, es que no tengo nada que ver".

Enlace | Suscríbete a 'Expediente Espinof', la nueva newsletter semanal de Espinof