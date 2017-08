Calendario de regresos y estrenos de series de agosto 2017: fechas y trailers de todas las novedades en TV

Un nuevo mes comienza y agosto va a traernos muchas cosas además de un calor que invite a no salir demasiado de casa. Una buena forma de aprovechar esto último es dedicar más tiempo a ver series de televisión, ya sea para recuperar todo lo que tenemos pendiente o para dar una oportunidad a los nuevos estrenos de este mes.

Para haceros la vida más fácil hemos realizado un calendario de estrenos, tanto de aquellas series que vuelven con nuevos episodios como de las que que veremos por primera vez este mes de agosto. Las cadenas norteamericanas no lanzan demasiado material en estos días veraniegos, pero por ahí tenemos a Netflix y su 'The Defenders' como título más llamativo con diferencia.

Estrenos y regresos de series:

Martes 1

'Manhunt: Unabomber' (Miniserie, Discovery)

Miércoles 2

'The Sinner' (T1, USA)

Jueves 3

'The Guest Book' (T1, TBS)

'What Would Diplo Do?' (T1, Viceland)

Viernes 4

'Comrade Detecitve' (T1, Amazon)

'Lost in Oz' (T1, Amazon)

'Voltron: Legendary Defender' (T3, Netflix)

'Wet Hot American Summer: Ten Years Later' (Netflix)

Domingo 6

'Chesapeake Shores' (T2, Hallmark)

'Ray Donovan' (T6, Showtime)

Martes 8

'Difficult People' (T3, Hulu)

Miércoles 9

Mr. Mercedes (T1, DirecTv)

'Swedish Dicks' (T1, Pop)

Viernes 11

'Atípico' (T1, Netflix)

Domingo 13

'Get Shorty' (T1, Epix)

Miércoles 16

'Marlon' (T1, NBC)

Jueves 17

'Girlfriends' Guide to Divorce' (T4, Bravo)

Viernes 18

'The Defenders' (T1, Netflix)

Sábado 19

'Halt and Catch Fire' (T4, AMC)

'Marvel's Spider-Man' (T1, Disney XD)

Domingo 20

'Dice' (T2, Showtime)

'Episodes' (T5, Showtime)

'The Last Ship' (T4, TNT)

'Survivor's Remorse' (T4, Starz)

Jueves 24

'There’s… Johnny!' (T1, Seeso)

Viernes 25

'Disjointed' (T1, Netflix)

'The Tick' (T1, Amazon)

'DreamWorks Dragons: Race to the Edge' (T5, Netflix)

'Manhunt: Unabomber'

Miniserie basada en el caso real de Theodore "Ted" Kaczynski, un hombre que sembró el terror con sus cartas bomba durante los años 80 y principios de los 90. Paul Bettany se mete en su piel, mientras que Sam Worthington da vida al agente del FBI cuyo trabajo fue clave para atrapar a Kaczynski. Creada por Andrew Sodroski, en su reparto también veremos a otros rostros conocidos como Jane Lynch, Mark Duplass, Chris Noth o Elizabeth Reaser.

Estreno: 1 de agosto

'The Sinner'

Adaptación de la novela homónima de Petra Hammesfahr que supone el primer trabajo regular de Jessica Biel en televisión desde su marcha de 'Siete en el paraíso' en el 2003. La historia gira alrededor de lo que sucede tras ver cómo una joven madre comete un acto público de violencia, aunque ella es incapaz de recordar el motivo por el que lo hizo.

Estreno: 2 de agosto

'The Guest Book'

La nueva sitcom de Greg Garcia, creador de 'Me llamo Earl', se sitúa en un lugar de vacaciones en un pequeño pueblo de montaña que cada semana recibe nuevos visitantes como Margo Martindale, Mary Lynn Rajskub, Jenna Fischer, Danny Pudi, Kate Micucci, Lauren Lapkus, Michaela Watkins, Jaime Pressly o Stockard Channing. Tendrá además un reparto fijo liderado por Kellie Martin, Garret Dillahunt y Charlie Robinson, mientras que su primera temporada constará de 10 episodios.

Estreno: 3 de agosto

'What Would Diplo Do?'

Primera serie de ficción de Viceland situada en el mundo del EDM y en la que James Van Der Beek interpreta a una versión ficcionalizada de Diplo.

Estreno: 3 de agosto

'Comrade Detective'

Una curiosa propuesta de Amazon que se vende como una comedia policíaca rumana perdida hasta ahora redoblada por un impresionante reparto americano formado por Channing Tatum, Joseph Gordon-Levitt, Jenny Slate, Jake Johnson, Chloë Sevigny, Jerrod Carmichael, Nick Offerman, Jason Mantzoukas, John Early, Fred Armisen, Kim Basinger, Mahershala Ali, Bobby Cannavale o Mark Duplass

Estreno: 4 de agosto

'Lost in Oz'

Una puesta al día animada de la famosa obra de L. Frank Baum pensada para los más pequeños de la casa. Más de dos años han pasado desde el lanzamiento de su piloto hasta que Amazon ha decidido lanzar finalmente los diez episodios de su primera temporada.

Estreno: 4 de agosto

'Mr Mercedes'

Adaptación de una de las novelas de Stephen King mejor recibidas de los últimos años. La historia de un psicópata y su obsesión con un policía retirado que podría convertirse en su nueva víctima. Brendan Gleeson lidera un interesante reparto en el que también debería haber aparecido el tristemente fallecido Anton Yelchin.

Estreno: 9 de agosto

'Swedish Dicks'

Las apariciones ocasionales de Keanu Reeves son el gran gancho de esta comedia sobre un antiguo especialista y un DJ sueco que forman una improbable alianza para iniciar una agencia de detectives. Peter Stormare y Johan Glans dan vida a los dos grandes protagonistas de la función y también veremos a Margaret Cho, Eric Roberts, Anthony LaPaglia o Traci Lords.

Estreno: 9 de agosto

'Atípico'

La historia de un joven autista que está en una fase crítica de su desarrollo personal, intentando encontrar su hueco en la vida sin la protección de sus padres. Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh y Michael Rapaport encabezan el reparto de esta serie creada por Robia Rashid cuya primera temporada consta de ocho episodios.

Estreno: 11 de agosto

'Get Shorty'

Una libre adaptación de la novela que ya sirvió en su momento como base para 'Cómo conquistar Hollywood', la simpática película protagonizada por John Travolta en 1995. Cuenta la historia de un criminal que intenta iniciar una gran carrera en Hollywood. Ray Romano y Chris O’Dowd encabezan su reparto.

Estreno: 13 de agosto

'Marlon'

NBC no parecía tener demasiado confianza en esta sitcom con toques autobiográficos de Marlon Wayans, porque de lo contrario no la estrenaría un poco de tapadillo en pleno mes de agosto.

Estreno: 16 de agosto

'The Defenders'

El gran estreno de este mes es la reunión de los superhéroes de Netflix en una miniserie que tiene a los seriéfilos impacientes. No es para menos, que ver en acción al mismo tiempo a Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil e Iron Fist es de lo más prometedor. Además, han fichado al showrunner de 'Daredevil', lo cual hace que las esperanzas en que estén a la altura se disparen.

Estreno: 18 de agosto

'Marvel's Spider-man'

Una nueva serie animada sobre el trepamuros para aprovechar la gran popularidad del personaje gracias al reciente estreno de 'Spider-Man: Homecoming'. Claramente pensada para los más pequeños de la casa, eso sí.

Estreno: 19 de agosto

'There´s Johnny'

Creada por Paul Reiser, responsable en su momento de 'Loco por ti', y con la presencia tras las cámaras de David Gordon Green, responsable de películas como 'All the Real Girls' o 'Superfumados', cuenta la historia de un adolescente que consigue un trabajo en el 'The Tonight Show' durante los años 70. Ian Nelson y Jane Levy son sus dos grandes protagonistas.

Estreno: 24 de agosto

'Disjointed'

La nueva comedia de Chuck Lorre, responsable de grandes éxitos como 'Dos hombres y medio' o 'The Big Bang Theory', gira alrededor de la dueña de un dispensario de Cannabis de Los Angeles interpretada por la oscarizada Kathy Bates.

Estreno: 25 de agosto

'The Tick'

Peculiar aportación a las historias de superhéroes basada en un personaje creado por Ben Edlund, quien trabajó durante años en 'Sobrenatural'. Peter Serafinowicz da vida a "La Garrapata", quien empieza a colaborar con su nuevo contable Arthur Everest -Griffin Newman- para intentar acabar con un temible villano. Amazon estrenará por ahora solamente seis de los doce episodios que tiene su primera temporada.

Estreno: 25 de agosto