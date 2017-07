Tráiler de 'Atípico': Netflix apuesta por el autismo como tema para su nueva comedia

Es cierto que últimamente Netflix está deshaciéndose de muchas más series de lo habitual, pero no se trata de una cuestión de reducción de costes, sino una forma de desprenderse de las que no funcionan tan bien para dejar paso a otras propuestas. Temo que esto lleve a boicots estúpidos, pero lo que ahora nos interesa es que la compañía ha lanzado el tráiler de 'Atípico' ('Atypical '), una nueva comedia que estrenará el próximo 11 de agosto.

'Atípico' cuenta cómo lleva Sam, un joven que padece un trastorno vinculado al autismo, el paso a la edad adulta, en especial todo lo relacionado con encontrar el amor y saber llevar su independencia. Mientras todo eso sucede, su familia tendrá que aprender a lidiar con los cambios que conlleva para sus vidas. Su primera temporada apenas consta de ocho episodios de media hora de duración, por lo que dudo mucho que haga acto de presencia el temido relleno en una serie con mucho olor a película indie.

Jennifer Jason Leigh, cuya carrera ha resurgido tras su participación en 'Los odiosos ocho' ('The Hateful Eight') y Michael Rapaport, visto en cintas como 'El sexto día' ('The Sixth Day') o 'Cuerpos especiales' ('The Heat'), son los dos rostros más conocidos de su reparto. Sin embargo, el verdadero protagonista es Keir Gilchrist, al que algunos recordaréis por su participación en la excelente 'It Follows', donde daba vida al mejor amigo del personaje interpretado por Maika Monroe.

La serie ha sido creada por Robia Rashid, conocida hasta ahora por haber escrito episodios de series como 'Will & Grace', 'Cómo conocí a vuestra madre' ('How I Met Your Mother') o 'Los Goldberg'. Por su parte, la puesta en escena del episodio piloto, que suele marcar el tono a seguir, corre a cargo de Seth Gordon, responsable de películas título como el documental 'The King of Kong' o las comedias 'Cómo acabar con tu jefe' ('Horrible Bosses'), 'Por la cara' ('Identity Thief') y 'Baywatch: Los vigilantes de la playa'.

PD: Os dejo también el cartel de la serie: