Disney aplaza los estrenos de 'Mulan', las cuatro secuelas de 'Avatar' y las próximas tres películas de 'Star Wars'

Era cuestión de tiempo que Disney volviera a mover ficha en su calendario de estrenos al ver que la crisis por el coronavirus sigue con fuerza en Estados Unidos. Los cambios más llamativos en su calendario de estrenos son los aplazamientos de 'Mulan', las cuatro secuelas de 'Avatar' y las nuevas películas de 'Star Wars'.

Retrasos a mogollón

El caso de 'Mulan' se daba por sentado tras saberse que Warner dejaba sin fecha a 'Tenet'. Era el siguiente gran estreno en el calendario y estaba previsto para el 21 de agosto. Ahora Disney ha dejado sin fecha a este remake en acción real del clásico animado de la compañía.

Por su parte, 'Avatar 2' pasa al 16 de diciembre de 2022 -antes 17 de diciembre de 2021-, 'Avatar 3' al 20 de diciembre de 2024 -antes 22 de diciembre de 2023-, 'Avatar 4' al 18 de diciembre de 2026 -antes 19 de diciembre de 2025- y 'Avatar 5' al 22 de diciembre de 2028 -antes 17 de diciembre de 2027-. Vamos, un año hacia delante todas ellas, provocando que la saga llegue a su fin 19 años después del estreno de la primera entrega.

Ese movimiento en las películas de James Cameron seguramente hayan sido las responsables de que las próximas tres películas de 'Star Wars' también cambien de fecha para ocupar las navidades que quedan libres, es decir, volveremos a una galaxia muy muy lejana el 22 de diciembre de 2023, el 19 de diciembre de 2025 y el 17 de diciembre de 2027. Un poco más de descanso no le va a venir mal a la saga creada por George Lucas, la verdad.

Fox no se libra

Además, Disney también ha realizado cambios en los próximos lanzamientos de Fox. 'The Personal History of David Copperfield' se retrasa dos semanas hasta el 28 de agosto, 'The French Dispatch', la nueva película de Wes Anderson, se queda sin fecha de estreno, 'Muerte en el Nilo' pasa al 23 de octubre, 'Antlers' se retrasa hasta el 19 de febrero de 2021 y 'The Last Duel', la cinta de Ridley Scott que enfrenta a Ben Affleck y Matt Damon, pasa de estas navidades al 15 de octubre de 2021.

