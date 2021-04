'Downton Abbey 2': los Crawley vuelven a los cines estas navidades con una secuela que confirma su reparto

Amigos del universo de Julian Fellowes, tendremos 'Downton Abbey 2' antes de lo esperado. Focus Feature ha anunciado que estrenará la nueva entrega de los dramas de la mansión de los Crawley esta próxima navidad de 2021. Concretamente el 22 de diciembre de este mismo año se producirá el estreno global de la película.

Un anuncio que nos ha pillado algo de sorpresa porque lo último que sabíamos es que Fellowes no se iba a poner con la secuela de la adaptación cinematográfica de su serie hasta no acabar con 'The Gilded Age', su próxima serie en HBO y cuyo estreno sería durante este 2021.

'Downton Abbey 2' ha comenzado ya su rodaje y nos prometen que habrá un nuevo gran acontecimiento en la vida de los Crawley. No sé yo qué puede superar a la visita real de la primera película pero tendremos que esperar un poco para saber qué es lo que tiene preparado Fellowes.

Simon Curtis es el encargado de dirigir esta secuela, que contará con la incorporación al reparto de Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye y Dominic West, quienes se unen a los perennes Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Imelda Staunton, Jim Carter y Laura Carmichael.