Estrenos (1 de noviembre): 96 series, películas y documentales en Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+ y SkyShowtime

Resaca de la temporada de terror, pero eso no quiere decir que no tengamos alguna que otra propuesta al respecto en nuestras plataformas de streaming. Así que, como cada miércoles vamos a repasar las 96 series, películas y documentales que llegan desde hoy hasta el domingo a Netflix, HBO Max, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Disney+, SkyShowtime y Apple TV+.

'Esto va a doler' (Fingernails)

Desde la Sección oficial del festival de San Sebastián, Apple trae esta cinta protagonizada por Jessie Buckley y Jeremy Allen White sobre dos personas que han encontrado el amor verdadero según una controvertida tecnología. Sin embargo, a la inseguridad de ella se suma un tercero: Amir (Riz Ahmed)

Estreno el viernes en Apple TV+

'Frasier'

Recuperación de la comedia protagonizada por Kelsey Grammer. En esta ocasión vemos al erudito psicólogo cambiar de aires y mudarse a Boston para intentar alcanzar un sueño largamente postergado. Nueva ciudad y nuevos retos.

Estreno el viernes en SkyShowtime

'La luz que no puedes ver' (All the Light We Cannot See)

Uno de los estrenos potentes de noviembre es esta miniserie dirigida por Shawn Levy y escrita por Steven Knight que sigue, a lo largo de diez años, la vida de una joven francesa ciega que huyen del París ocupado por los nazis. Refugiados tras las líneas de la Resistencia, conocerá a su alma gemela.

Estreno el jueves en Netflix

'La reina de los concursos' (Quiz Lady)

Akwafina y Sandra Oh protagonizan esta comedia que sigue a dos hermanas que tienen que hacer equipo para pagar las deudas de juego de su madre. Sin embargo, algo las llevará a embarcarse en un viaje por todo el país para conseguir dinero usando su gran habilidad: una de ellas es una obsesionada de los concursos de preguntas y respuestas.

Estreno el viernes en Disney+

'Romancero'

Serie de terror juvenil que sigue a dos adolescentes que deciden cambiar de vida y huir del sur de España, empujados por los acontecimientos. En su huida se cruzarán con todo tipo de criaturas reales y mitológicas como demonios y brujas.

Estreno el viernes en Prime Video | Crítica

Todos los estrenos

Netflix

'A dos metros bajo tierra' (miércoles)

'Academia Unicórnio' (jueves)

'Closer' (miércoles)

'La chica de los cigarrillos' (jueves)

'Domar a un unicornio' (viernes)

'Una dosis diaria de Sol' (viernes)

'Driven' (miércoles)

'Embriagado de amor' (miércoles)

'Encierro' (miércoles)

'Erin y Aarón' (viernes)

'Ferry. La serie' (viernes)

'Hasta que el asesinato nos separe. Soering vs. Haysom' (miércoles)

'Higuita. El camino del escorpión' (jueves)

'El invierno perfecto de Tarta de fresa' (miércoles)

'Ladronas' (miércoles)

'La luz que no puedes ver' (jueves)

'Misterios de la fe' (miércoles)

'Nuovo Olimpo' (miércoles)

'Nyad' (viernes)

'Onimusha' (jueves)

'Samurai de ojos azules' (viernes)

'El sastre' T3 (viernes)

'Sly' (viernes)

'Sunset. La milla de oro' T6 (viernes)

'Teletubbies' (miércoles)

'Temporada de huracanes' (miércoles)

Prime Video

'Los Billis' (viernes)

'Invencible' T2 (viernes)

'Kingdom' T2 (miércoles)

'Romancero' (viernes)

HBO Max

'Doraemon: en busca del escarabajo dorado' (sábado)

'Historias Cartoon Network' T2 (sábado)

'Road trip con Gordon, Gino y Fred' (miércoles)

Disney+

'Cómo se crea una atracción' T2 (miércoles)

'Mickey Mouse Funhouse' T2 (nuevos) (miércoles)

'Leyendas de Marvel studios: The Marvels' (viernes)

'Narco Wars' (miércoles)

'La Reina de los concursos' (viernes)

'Solar Opposites' T4 (miércoles)

Movistar Plus+

'65' (viernes)

'El algoritmo contra el crimen' (sábado)

'The Beatles: Eight Days A Week' (miércoles)

'Las buenas compañías' (jueves)

'Elvis Presley: Buscador incansable' (domingo)

'El inocente' (domingo)

'Una noche con David Johansen, por Martin Scorsese' (sábado)

'Now and Then: La última canción de los Beatles' (miércoles)

'Planeta Tierra III' (sábado)

'Una vida no tan simple' (miércoles)

Filmin

'19 (2021)' (viernes)

'Anatomía de un asesinato' (miércoles)

'Avni Ki Kismat' (viernes)

'Baby Assassins: 2 Babies' (sábado)

'Bantú Mama' (sábado)

'Barravento' (viernes)

'Blue Again' (viernes)

'Carajita' (sábado)

'Convenience Store' (viernes)

'Copenhague no existe' (sábado)

'Las cosas cambian' (miércoles)

'Los crímenes de Port Talbot' (viernes)

'El dragón de la maldad contra el santo guerrero' (viernes)

'Following the Sound' (viernes)

'Guerra de mentiras' (sábado)

'Gunjal (Entangled) (viernes)

'La Hembrita' (sábado)

'El hombre ciego que no quería ver Titanic' (sábado)

'Inu-Oh' (sábado)

'Jean Gentil' (sábado)

'El juicio' (domingo)

'El león de siete cabezas' (viernes)

'Liborio' (sábado)

'Looking for Rohmer' (viernes)

'Madaari' (viernes)

'Madreselva' (miércoles)

'Mariam' (viernes)

'Motherless' (viernes)

'La mujer del enterrador' (sábado)

'Munnel' (viernes)

'Los Miserables: La leyenda nunca muere' (miércoles)

'La noche más larga' (sábado)

'Noche de miedo' (miércoles)

'El origen del mal' (sábado)

'Orpa' (viernes)

'Oveja sin pastor' (sábado)

'Los pasajeros de la noche' (domingo)

'Perejil' (sábado)

'La quietud en la tormenta' (sábado)

'Rosita' (sábado)

'Suzhou River' (sábado)

'Tierra en Trance' (viernes)

'Trek to Neverland' (viernes)

'Vacaciones contigo... y tu mujer' (sábado)

Otros

'Esto va a doler' (viernes en Apple TV+)

'Frasier' (viernes en SkyShowtime)

