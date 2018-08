Estrenos de cine: acuerdos peligrosos, espías primerizas y adolescentes problemáticos

Con el ecuador del mes de agosto superado y los últimos grandes títulos como 'The Equalizer 2', 'Megalodón' o 'Los increíbles 2' ya en nuestros cines, este fin de semana del 17 se presenta bastante relajado en cuanto a estrenos se refiere, haciendo llegar a nuestras salas tan sólo cinco novedades.

Entre ellas, encontramos el debut del cineasta David Victori junto a Belén Rueda, una nueva parodia del cine de espías protagonizada por Mila Kunis y Kate McKinnon y otra sorprendente ópera prima encabezada por un reparto de lujo en el que se encuentran Anya Taylor-Joy, Oliva Cooke y Anton Yelchin.

'El pacto' (2018)

A favor: Su director, David Victori, ya demostró todo de lo que es capaz en el cortometraje 'Zero', y en esta ocasión vuelve a hacer gala de un poderío visual envidiable. A nivel formal es intachable, con una factura técnica notable que sabe deslumbrar con los trabajos de cámara y fotografía.

En contra: Aunque impresionante, parece la técnica de la realización de 'El pacto' no rema a favor de la historia, quedándose como un envoltorio aséptico. Su libreto está plagado de tópicos, clichés, diálogos y resoluciones que pecan de evidentes. Belén Rueda, aunque se esfuerce, sigue mostrando ciertas limitaciones en papeles de este corte.

Crítica en Espinof: 'El pacto': un thriller convencional que deja muestras del talento de David Victori como director

'El espía que me plantó' ('The Spy Who Dumped Me', 2018)

A favor: La química existente entre la pareja compuesta por Mila Kunis y Kate McKinnon. Ver a esta última en la gran pantalla dando rienda a su vis cómica, aunque en esta ocasión esté algo limitada, es una auténtica delicia. En lo que respecta a su sentido del humor, 'El espía que me plantó' funciona sin prácticamente un sólo pero.

En contra: Por otro lado, la película no termina de funcionar igual de bien como parodia del cine de espías, quedándose a medio gas en su hibridación genérica. Su ritmo, que adolece ciertos altibajos. ¿Dos horas para una comedia de este corte? ¿Era realmente necesario?

Crítica en Espinof: 'El espía que me plantó' es una buena comedia frenética en la que falla la parodia

'Purasangre' ('Thoroughbreds', 2018)

A favor: La sorprendente calidad de la dirección del debutante Cory Finley. Su espléndido reparto, encabezado por el trío compuesto por Olivia Cooke, Anya Taylor-Joy y el tristemente desaparecido Anton Yelchin. Su mezcla de géneros, en la que hay cabida al thriller en clave adolescente, el cine negro, los despuntes cómicos e incluso una incisiva crítica social.

En contra: Detrás de las bondades de 'Purasangre' se esconde una trama argumental demasiado ligera y superficial que no consigue rellenar los escasos noventa minutos de metraje del filme de forma eficiente.

'¡Vaya bichos!' ('Drôles de petites bêtes', 2017)

A favor: Tener una nueva propuesta animada para los más pequeños de la casa que ya hayan visto 'Los increíbles 2' es muy de agradecer, especialmente en estas fechas. Su duración no supera la hora y cuarto, por lo que se antoja como un entretenimiento ideal para que los adultos acompañantes poco amigos de este tipo de producciones no terminen desesperados.

En contra: A nivel técnico no hay que esperar grandes maravillas, tan sólo una modesta solvencia. Por supuesto, pensar en animación 3D e insectos nos hace pensar directamente en la genial 'Bichos' de Pixar, y eso es algo que saca los colores a esta '¡Vaya bichos!'.

'El viaje de Nisha' ('Hva vil folk si', 2017)

A favor: El retrato del choque cultural que ofrece Iram Haq promete ser crudo, duro y especialmente dramático. Las interpretaciones principales prometen estar a la altura del sensible y poderoso argumento del filme.

En contra: Hay que comprobar si el ejercicio de empatía con su protagonista funciona sin peros ya que, de no hacerlo, la experiencia podría no resultar del todo satisfactoria.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'The Equalizer 2'. La dupla compuesta por Antoine Fuqua y Denzel Washington vuelve a triunfar. Ya lo hizo en su momento con la espléndida 'Día de entrenamiento', repitiendo hazaña —aunque en un tono distinto— con una 'The Equalizer' que encuentra en esta secuela un producto más redondo que el anterior. Aprovechando la carta de presentación realizada sobre su protagonista en la primera parte, 'The Equalizer 2' explota hasta la última gota del carisma de Washington y la buena mano para la acción de Fuqua brindando un entretenimiento de primera categoría que ahonda en los traumas del bueno de Robert McCall para, en esta ocasión, elevar las apuestas a un nuevo nivel.

Juan Luis Caviaro: 'Misión Imposible - Fallout'. Uno de los thrillers más espectaculares y divertidos del año, ideal para disfrutar en pantalla grande. Tras cinco entregas cargadas de acción, uno podía pensar que la saga ya no tenía nada más que ofrecer pero Christopher McQuarrie nos vuelve a sorprender con una trepidante sexta parte que no da respiro al espectador. Resulta fundamental la música de Lorne Balfe, que recuerda mucho a la de Hans Zimmer en el cine de Nolan.

John Tones: 'El espía que me plantó'. Combinando acción asombrosamente sólida y violenta y comedia con reparto íntegramente femenino -al estilo Paul Feig-, ‘El espía que me plantó’ tiene como gran baza la presencia de Kate McKinnon, que se come la pantalla con un personaje singular y adorable. Por desgracia la parodia del cine de espías no está a su altura, pero el conjunto es más que solvente gracias al carisma de la actriz y su química con Mila Kunis.

Mikel Zorrilla: 'Los increíbles 2'. Una fantástica aventura que nos da varias escenas divertidismas. Es verdad que no llega al nivel de la primera entrega, pero es que estamos hablando de una de las mejores películas de Pixar y aquí al menos no se resiente tanto en la comparación como podría haber pasado

Además, os recordamos las recomendaciones que hicimos la semana pasada y la anterior para que podáis tener en consideración otros largometrajes que disfrutar durante este finde semana.