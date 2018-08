Estrenos de cine: violentos justicieros, tiburones gigantes y relaciones abiertas

El verano avanza incansable, haciéndonos aterrizar en el segundo fin de semana del mes de agosto con una nueva lista de estrenos de cartelera que este día 10 atiborran nuestras salas de cine con una selección no demasiado extensa, pero sobradamente variada, en la que destaca el regreso de Denzel Washington interpretando de nuevo a Robert McCall en la secuela de 'The Equalizer'.

Junto a lo nuevo de Antoine Fuqua, el esperado blockbuster que enfrenta a Jason Statham nada menos que a un tiburón gigantesco, una nueva cinta de ciencia ficción distópica para adolescentes, una comedia romántica protagonizada por Rebecca Hall y Dan Stevens y un thriller de espionaje a la antigua usanza capitaneado por Jon Hamm completan la interesante oferta semanal.

'The Equalizer 2' (2018)

A favor: A estas alturas, huelga decir que Antoine Fuqua es un director más que diestro para la acción y el thriller, y con esta secuela de 'The Equalizer' vuelve a demostrarlo. Denzel Washington, quien, como era de esperar, devora la pantalla en cada plano que protagoniza. La película se molesta en ir un paso más allá de la acción descontextualizada y vacua.

En contra: La voluntad de Faqua por aportar profundidad a la trama y a sus personajes ralentiza considerablemente el ritmo del filme, lo cual podría desesperar a más de uno. Dependiendo del espectador que se exponga a ella, el discurso de la cinta puede resultar de lo más rancio y conservador.

Crítica en Espinof: 'The Equalizer 2' es un notable thriller que supera a la primera entrega

'Megalodón' ('The Meg', 2018)

A favor: Su condición de blockbuster veraniego descerebrado con la única voluntad de divertir a toda costa es de agradecer. Por supuesto, Jason Statham, quien ya ha interiorizado su arquetipo y parece interpretarse a si mismo con el piloto automático. La combinación de premisa de serie B y un alto presupuesto.

En contra: 'Megalodón', finalmente, se queda en tierra de nadie; ni es la gran superproducción con tiburón gigante de por medio que esperábamos, ni es todo lo gamberra y loca que prometía su campaña promcional, quedándose como una suerte de producción Asylum con una buena suma en su presupuesto, pero carente de todo el desenfado de estas.

Crítica en Espinof: 'Megalodón' es loca y divertida pero mucho menos de lo que prometía

'Mentes poderosas' ('The Darkest Minds', 2018)

A favor: La premisa del salto a la acción real de Jennifer Yuh promete una historia, cuanto menos, interesante. La puesta en escena del filme y sus solventes secuencias de acción la hacen candidata a convertirse en un nuevo referente de la ciencia ficción destinada al público adolescente.

En contra: 'Mentes poderosas' termina convirtiéndose en todo lo que parece aspirar a ser, lo cual se traduce en un batiburrillo de todos los tópicos de las producciones distópicas teen entre los que se puede ver retazos de 'El corredor del laberinto', 'Los juegos del hambre' o 'Divergente'. Narrativamente no hila demasiado fino.

'Una relación abierta' ('Permission', 2017)

A favor: Sin esperarlo y con un planteamiento de lo más sencillo y trillado, 'Una relación abierta' consigue meterse dentro del corazón del respetable gracias al notable trabajo de unos encantadores y rebosantes de química Rebecca Hall y Dan Stevens, a su sentido de la comedia, y a un aluvión de emociones que circulan por los recovecos más oscuros del amor.

En contra: Lo manido de su discurso no deje demasiado espacio para la sorpresa —aunque, por momentos, hace dudar sobre lo que acontecerá en su tercer acto—. Su tono no termina de fluir de forma orgánica, algo que se traduce en una inesperada y desconcertante bofetada emocional.

'El rehén' ('Beirut', 2018)

A favor: Brad Anderson vuelve al cine tras un breve periodo centrado en la televisión con un thriller de espionaje clasicista, capaz de sorprender por su sobriedad, su eficiencia narrativa, su gestión de la intriga y, sobre todo, por el brillo de un Jon Hamm descomunal en su papel protagonista.

En contra: La puesta en escena de Brad Anderson no está a la altura del libreto de Tony Gilory y las interpretaciones del elenco. Algunos pasajes del guión no logran evitar caer en los clichés propios del género, viéndose ligeramente las costuras de la cinta.

'Buenos vecinos' ('Under the Tree', 2017)

A favor: 'Buenos vecinos' se sirve de toda la sobriedad y tono únicos del cine islandés para incomodar con un turbador cóctel a medio camino entre la comida más negra y el drama más contundente. La dirección de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, notable tanto a nivel de cámara como de actores.

En contra: En cuanto a tono y ritmo respecta, no es un filme para todo el público. Quienes esperen una comedia al uso o un drama canónico, podrían quedar decepcionados por el juego tonal de Sigurðsson.

'Como nuestros padres' ('Just Like our Parents', 2017)

A favor: El alegato feminista que difunde 'Como nuestros padres', que huye de tópicos, tópicos e ideales prefabricados. La sencillez de su propuesta argumental, desarrollada de un modo más inteligente de lo que cabría esperar por lo común de sus situaciones y giros.

En contra: Laís Bodanzky parece no terminar de encontrar el punto de equilibrio entre el drama de voluntad moralizante y reivindicativa y ese aire "telenovelesco" que marca el tono de algunos pasajes de su historia.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Una relación abierta'. He de decir que no esperaba prácticamente nada del segundo trabajo de Brian Crano, pero la sorpresa ha sido supina. Sin comerlo ni beberlo, me he topado con una ¿comedia? romántica que se ha metido bajo mi piel y me ha hecho empatizar con sus protagonistas y los dilemas que afloran en su aparentemente idílica vida. Una radiografía del amor protagonizada por Rebecca Hall y Dan Stevens —de los que es difícil no quedarse prendados— que invita a suspirar y sonreír y que te estruja el corazón mientras intenta sobreponerse a sus clichés indie neoyorquinos.

John Tones: 'Los increíbles 2'. Aunque a veces denota cierto avanzar con el piloto automático y algo de pereza a la hora de escribir a los persoajes, con conflictos mucho menos interesantes que los de otras películas Pixar, la brillantez técnica de Los Increíbles 2 está fuera de toda duda. De los diseños de personajes y escenarios a las rotundas set-pieces, tan brillantes y febriles como siempre, todo es una deslumbrante exhibición de músculo. No importa demasiado que estemos ante el mensaje más conformista, luminoso y plano que ha dado Pixar en mucho tiempo, porque como montaña rusa de emociones, diálogos brillantes y gags perfectamente estructurados, la compañía sigue en la cúspide.

Además, os recordamos las recomendaciones que hicimos la semana pasada y la anterior para que podáis tener en consideración otros largometrajes que disfrutar durante este finde semana.