Estrenos de cine: animales de compañía, terrores sesenteros y vacaciones estivales

Aunque pueda parecer que este nuevo fin de semana de estrenos cojea ligeramente al no contar con ningún título especialmente potente entre las novedades, no debemos menospreciar las ofertas que llegan a nuestras salas a fecha de 9 de agosto. Sobre todo si hay niños de por medio, porque las 'Mascotas' de Illumination Entertainment llegan en la secuela del filme de 2016.

Además, los amantes del terror tienen una cita con la nueva producción de Guillermo del Toro, que en esta ocasión dirige André Øvredal, responsable de 'La autopsia de Jane Doe'. Completan la oferta varias comedias francesas, un documental deportivo y cine internacional para todos los gustos.

'Mascotas 2' ('The Secret Life of Pets 2', 2019)

A favor: Si algo ha demostrado Illumination Entertainment desde que comenzaran su andadura en la animación, es que son más que capaces de plantar la cara a la competencia en cuanto a calidad técnica y creativa se refiere, y 'Mascotas 2' es otra buena muestra de ello. Pese a estar dirigida al público más pequeño de la casa, se las apaña para sacar más de una —y de dos— sonrisas a los más entrados en años.

En contra: Como secuela peca de continuista, y de resultar menos fresca que la original, y parte de la culpa la tiene un guión que peca de ser excesivamente simplón; algo lógico si tenemos en cuenta el público objetivo del filme.

Crítica en Espinof: 'Mascotas 2' no arriesga: mantiene lo que funcionó en la primera entrega

'Historias de miedo para contar en la oscuridad' ('Scary Stories to Tell in the Dark', 2019)

A favor: Puede que sea una producción de terror juvenil corriente y moliente, pero 'Historias de miedo para contar en la oscuridad' posee el talento suficiente entre sus fotogramas como para hacerla de lo más apetecible. Mención especial para la variopinta galería de criaturas, y para la dirección de André Øvredal, que deja alguna que otra set-piece para el recuerdo.

En contra: Aunque satisfaga plenamente, su tono se queda en tierra de nadie; demasiado fuerte para el público más joven y demasiado suave para el espectador habitual del género. El poso habitual con el que impregna Guillermo del Toro sus producciones no termina de cuajar plenamente con la película. Se ha perdido por el camino un extra de brutalidad al adaptar los relatos originales.

Crítica en Espinof: 'Historias de miedo para contar en la oscuridad': terror juvenil al uso pero rebosante de imágenes de impacto

'Un verano en Ibiza' ('Ibiza', 2019)

A favor: Los fieles a la comedia francesa tienen una nueva excusa para cobijarse un par de horas en una sala de cine, cuyo mayor atractivo radica en un reparto en el que destacan Mathilde Seigner y, sobre todo, un Christian Clavier que vuelve a demostrar su vis humorística.

En contra: Comparada con estrenos similares recientes, 'Un verano en Ibiza' se queda bastante coja, en parte por su deslavazado guión y por una dirección de Arnaud Lemort digna de sitcom catódica.

'Amor a segunda vista' ('Mon inconnue', 2019)

A favor: Contar con el realizador Hugo Gélin al mando invita a dar un extra de confianza a esta comedia francesa, especialmente si tenemos en cuenta el anterior trabajo del parisino, 'Mañana empieza todo', que protagonizó Omar Sy. Sus intérpretes parecen estar a la altura de los buenos valores formales y narrativos del filme.

En contra: Pese a sus buenas ideas, 'Amor a segunda vista' reincide sobre una historia arquetípica que hemos visto mil y una veces, y esto podría afectar durante su visionado.

Y además...

'Lola y sus hermanos' ('Lola et ses frères', 2018)

El director Jean-Paul Rouve regresa a la comedia dramática tras la estimable 'Los recuerdos', en esta ocasión junto a una inspirada Ludivine Sagnier.

'Buscando la perfección' ('L'empire de la perfection', 2018)

Los amantes del deporte tienen en el documental 'Buscando la perfección' una excusa perfecta para sumergirse en el mundo del tenis de la mano de un gigante como John McEnroe.

'Déjame caer' ('Lof mér að falla', 2018)

Desde Islandia, Baldvin Zophoníasson nos brinda este recomendable drama adolescente con drogas de por medio, notable tanto en forma como en fondo.

'El canto de la selva' ('Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos', 2018)

La ronda de estrenos de esta semana la cierra este drama rural brasileño, ganador del Premio Especial del Jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2018.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Historias de miedo para contar en la oscuridad'. Puede que no sea la mejor película de terror que vayamos a ver este año, pero lo nuevo de André Øvredal tras la fantástica 'La autopsia de Jane Doe' encierra tanto oficio y tanto corazón entre sus fotogramas que es imposible no simpatizar con ella y disfrutarla como un crío. Aunque el extra de edulcorante que aporta Guillermo del Toro no termine de sentarle demasiado bien a este jolgorio juvenil hasta arriba de criaturas y lecturas sociopolíticas veladas.

Mikel Zorrilla: 'Mascotas 2'. Porque es una secuela que sabe mantener lo que funcionó en la primera entrega y hacernos pasar un rato entretenido. Es cierto que todo resulta un tanto convencional, pero todos los ingredientes están lo suficientemente bien engrasados como para que nos olvidemos un poco de todo y veamos con una risa las aventuras de estos animales animados.

John Tones: 'Midsommar'. Ari Aster tenía mucho que demostrar tras su revelación 'Hereditary', y lo ha hecho con una segunda película a la vez más sencilla y más sofisticada. Bebe de referentes más claros (el folk horror, las historias de excursionistas en territorio agresivo), pero elabora un discurso sobre el duelo, la soledad, el aislamiento y las relaciones sentimentales que corre parejo a la más artie propuesta de su primera película y sus meditaciones sobre la familia. La película de terror del momento.