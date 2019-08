Estrenos de cine: destrucción en pareja, progenitores en apuros y homenajes cinéfilos

Tras una semana de respiro en cuanto a blockbusters veraniegos se refiere, la cartelera se refresca este fin de semana del 2 de agosto con el nuevo episodio de la franquicia 'Fast & Furious', esta vez en forma de spin-off, protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham.

Además del más que probable taquillazo de Universal, recibimos la nueva comedia de Santiago Segura tras 'Sin rodeos', un documental cinéfilo centrado en la figura de Buster Keaton, y el debut de Max Minghella con Elle Fanning y Rebecca Hall.

'Fast & Furious: Hobbs & Shaw' (2019)

A favor: Dwayne Johnson y Jason Statham, además de tener una química inmensa, vuelcan todo su carisma y se elevan como lo mejor de este spin-off de la saga 'Fast & Furious'. Su propuesta de acción descerebrada y pasada de vueltas y su derroche de billetes se traducen en un entretenimiento de lo más refrescante.

En contra: Duele ver cómo un realizador artesano como David Leitch ve sepultado su talento entre toneladas de CGI y entre una realización caótica y poco inspirada que merman el impacto del caos y la destrucción que pueblan la pantalla. Los diálogos, además de malos, son insufribles y se creen mucho más graciosos de lo que realmente son. La película roza lo soporífero.

'Padre no hay más que uno' (2019)

A favor: Tras adaptar la 'Sin filtros' de Nicolás López, Santiago Segura vuelve a la carga con un nuevo remake de un filme latinoamericano, mostrándose cómodo y solvente en el terreno de la comedia familiar con una cinta que sabrá arrancar las sonrisas de buena parte del respetable.

En contra: La reinterpretación a la española que hace Segura del filme argentino 'Mamá se fue de viaje' no puede evitar caer en ese poso rancio y lleno de clichés que pueblan las comedias patrias recientes. Su reparto, aunque funcional, parece fruto de un deja-vu.

'El gran Buster' ('The Great Buster', 2018)

A favor: Como carta de presentación para neófitos y como reclamo para las nuevas generaciones, 'El gran Buster' es una auténtica delicia, además de un notable homenaje a un maestro del séptimo arte.

En contra: Para espectadores avanzados, este documental de Peter Bogdanovich tiene muy poco que aportar. Su narrativa resulta un tanto fría y aséptica, y peca de hacer demasiado hincapié en los malos momentos de la carrera de su figura central, pasando por alto su filmografía.

'Alcanzando tu sueño' ('Teen Spirit', 2018)

A favor: El dúo de protagonistas de primer nivel, compuesto por Elle Fanning y Rebecca Hall, es, de lejos, lo mejor de la película. Dentro de su propuesta de drama musical adolescente, es plenamente honesta, ofreciendo lo que promete sin ningún tipo de remilgo.

En contra: Si se debe elegir un adjetivo para describir 'Alcanzando tu sueño', ese es "irregular"; y es que el guión y la dirección del debutante Max Minghella pasan de lo sorprendente y elogiable a lo manido y poco inspirado en cuestión de minutos. Peca de formularia.

'Rojo' (2018)

A favor: Su fantástica factura técnica, su pulida realización y la interpretación protagonista de Darío Grandinetti fueron merecidamente premiadas con los galardones a la mejor fotografía, a la mejor dirección y al mejor actor en la pasada edición del Festival de San Sebastián. Su medido tono nos transporta sin miramientos a la oscura dictadura argentina de los años 70.

En contra: Pese a lo brillante de la propuesta en múltiples aspectos, puede resultar algo distante a nivel emocional para algunos espectadores.

Y además...

'Remember Me (Recuérdame)' ('Remember Me', 2019)

Tras su debut 'Dinero', el director Martín Rosete regresa con su segundo largometraje escudado por un reparto de lujo encabezado por Bruce Dern.

'El peral salvaje' ('Ahlat Agaci', 2018)

Tras su paso por el Festival de Cannes 2018 y el Festival de Sevilla del mismo año, llega a nuestras salas lo nuevo de Nuri Bilge Ceylan tras 'Sueño de invierno'.

'El despertar de las hormigas' (2019)

Desde Costa Rica nos llega este drama, escrito y dirigido por Antonella Sudasassi Furniss, que participó en la sección oficial del último Festival de Málaga.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Venganza bajo cero'. No hay mucho espacio para el fallo cuando Hans Petter Moland decide hacer un auto-remake de su 'In Order of Disappearance' en clave americana y con Liam Neeson como cabeza de cartel. Humor negro a raudales, pequeñas dosis de acción —muchas menos de las que cabría esperar si nos centramos en la campaña promocional de la película— y un estilo propio que, aunque haya perdido enteros con su cambio de nacionalidad, sigue funcionado a las mil maravillas.

Kiko Vega: 'El gran Buster'. Todo parece demasiado improvisado y artificial en las entrevistas. La primera secuencia de la película la protagoniza el propio director (única vez en pantalla, luego solamente narrador), y nunca volvemos a ella. El resumen de la obra de Keaton es apresurado y, lo peor de todo, para ser UNA CELEBRACIÓN dedica más tiempo a las malas rachas que a las buenas. Pero el resto, todo lo que llena la pantalla, es un Buster Keaton: Greatest Hits que vale su peso en oro.

Mikel Zorrilla: 'Toy Story 4'. Porque quizá no hiciera falta, pero pese a ello consigue ser una aventura muy divertida y emocionante que da sentido a volver a ver los antiguos juguetes de Andy. Con una animación extraordinaria, su desenlace también funciona muy bien a modo de cierre para esta gran saga de Pixar.

Juan Luis Caviaro: ' Midsommar '. Porque es una de las películas más originales, sorprendentes y divertidas del año, una peculiar mezcla de géneros (hay de todo, desde drama a horror pasando por golpes de comedia negra) que confirma el talento de Ari Aster. Definitivamente, ' Hereditary ' no fue un accidente. Dos advertencias: 1) la película dura 147 minutos y requiere paciencia; 2) no es terror convencional así que no esperes sustos.