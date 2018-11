Estrenos de cine: magos criminales, hoteles siniestros y escritoras fantasma

Ya están empezando a aparecer las primeras luces navideñas en las calles de algunas ciudades —lo cual se traduce en agobio para unos y en excitación para otros—, y este ambiente pre-navideño se ha hecho notar en los estrenos de cartelera de este 16 de noviembre, que nos deja el primer bombazo en cuanto a blockbusters se refiere con la secuela de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'.

Junto al regreso de Newt Scamander y los magos de J.K. Rowling, lo nuevo de Drew Goddard tras 'La cabaña en el bosque', el encantador biopic centrado en la figura de Sidonie-Gabrielle Colette protagonizado por una Keira Knightley espectacular, cine español para todos los gustos y documentales de lo más interesantes.

'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' ('Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald', 2018)

A favor: David Yates vuelve a la carga en una segunda parte que contiene todos los ingredientes que hicieron a la primera 'Animales Fantásticos' tan especial, como sus encantadores personajes, su sentido del espectáculo y una ambientación exquisita —esta vez localizada en la París de los 20— que no teme en hibridar el fantástico con el noir más light.

En contra: 'Los crímenes de Grindelwald' se ve lastrada por su condición de película puente hacia una nueva entrega en la que —con suerte— el arco argumental concluya de una vez por todas. Esto se traduce en un exceso de exposición oral que, además de resultar irritante, merma su ritmo y capacidad de entretener.

'Malos tiempos en El Royale' ('Bad Times at the El Royale', 2018)

A favor: La dirección de Drew Goddard, que confirma que su 'Cabaña en el bosque' no fue un golpe de suerte. Su capacidad para entretener y hacer que sus dos horas y veinte de metraje pasen como un suspiro. Su fantástico apartado técnico y estético y su reparto repleto de estrellas sin complejos.

En contra: Muchos verán en 'Malos tiempos en El Royale' poco más que un refrito de referencias y un ejercicio de deconstrucción de género que posee un guión mucho menos atractivo e interesante de lo que su cuidado envoltorio hace creer.

'Colette' (2018)

A favor: Es una película rebosante de encanto, tanto en lo que respecta a ambientación y forma como en sus interpretaciones, encabezadas por una Keira Knightley completamente deslumbrante en la piel de Colette. Su valor didáctico y reivindicativo.

En contra: Su academicismo lastra por completo cualquier opción de hacerla resaltar entre sus congéneres. Su excesiva correción al tratar los temas más controvertidos de la vida de su protagonista, y el modo en que deja en el tintero buena parte de su trayectoria artística y profesional.

'El desentierro' (2018)

A favor: Su factura técnica, su potente reparto —capitaneado por Leonardo Sbaraglia— y su magnética atmósfera parecen ser los únicos reclamos que necesita este thriller para arrastrarnos a una sala de cine.

En contra: Queda por ver si tiene algo más que ofrecer que el resto de —geniales— aproximaciones al thriller criminal que nos ha dado la industria española durante los últimos años.

'Mi obra maestra' (2018)

A favor: Su director, Gastón Duprat, da un voto de confianza sobre la producción si tenemos en cuenta que su último trabajo ha sido la notable 'El ciudadano ilustre'. Llega avalada por el Premio del público en la última edición de la Seminci.

En contra: Su guión puede pecar de ser un tanto vago y buscar el golpe de efecto gratuito por todos los medios. Su humor es mucho menos corrosivo de lo que cabría esperar a juzgar por los últimos trabajos de sus responsables.

'Ni distintos ni diferentes: Campeones' (2018)

A favor: Sacar a los protagonistas de 'Campeones' de la ficción y verles en su día a día, tal y como son realmente, puede ser una experiencia fantástica. Si visteis el especial que hizo Jordi Évole con ellos, podéis haceros una idea de lo que esperar de ella.

En contra: Siendo cínico, habría que mirar con lupa lo que tiene la producción de documental y de —inteligentísimo— producto de marketing.

'Matangi / Maya / M.I.A.' (2018)

A favor: Este documental, que se llevó el Premio especial del Jurado en el Festival de Sundance promete tener toda la fuerza y energía que su magnética protagonista. Para los que no conozcan la increíble historia personal de M.I.A. puede ser uno de los grandes descubrimientos del año en materia musical.

En contra: Su libertad narrativa podría desagradar a los que busquen una estructura más convencional y organizada.

'Alegría Tristeza' (2018)

A favor: Si algo invita a ver la película es contar con Roberto Álamo en el papel protagonista. Su aproximación al bloqueo de recuerdos tras un evento traumático puede ser muy interesante.

En contra: El último largometraje de Ibón Cormenzana,'Los Totenwakers' no invita a poner la mano en el fuego por 'Alegría Tristeza'.

'El silencio de otros' (2018)

A favor: No hay más que ver su tráiler para intuir que estamos ante un documental durísimo y necesario. La riqueza y variedad del material y testimonios que han podido capturarse a lo largo de los seis años que ha durado su rodaje.

En contra: Está claro quién "disfrutará" —si me permiten la expresión— y quién no este documental.

Además de estos estrenos destacados, esta semana el publico infantil podrá disfrutar de 'Condorito: La película' y 'Kika Superbruja, nueva aventura de invierno'; recibiremos el estreno tardío de 'Cuando yo no esté', y podremos ver los documentales 'Shut Up And Play The Piano' y 'Oscuro y lucientes'.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald'. Puede que su condición de capítulo intermedio sea un gran palo en la rueda para disfrutarla plenamente, pero esta secuela de 'Animales fantásticos' ofrece un entretenimiento de primer nivel que repite los grandes aciertos de su predecesora: contar con unos personajes encantadores, una ambientación soberbia y un sentido del espectáculo de primera.

Juan Luis Caviaro: 'Un día más con vida'. Por su original y potente apuesta visual, combinando animación y documental para capturar la esencia de las memorias del periodista . No es la clase de película que me apasiona, pero es una propuesta muy especial que merece la pena. Se alzó con el Premio del Público en el último Festival de San Sebastián así que no temas si piensas que el film resulta aburrido o poco interesante. Como mínimo, disfrutarás de la espectacular animación.

Kiko Vega: 'Fahrenheit 11/9': Otra divertida ración de demagogia populista pero desengrasante del enemigo número uno del mundo documental: Michael Moore. Un repaso a los temas más oscuros del actual momento norteamericano.

Mikel Zorrilla: 'La balada de Buster Scruggs'. Una antología quizá irregular pero también notable y con una primera historia estupenda con un arrollador Tim Blake Nelson. Luego llegan los altibajos, pero la película funciona a su manera como recorrido por toda la obra de los Coen y habrá quien disfrute más con unas de sus caras que con otras.