Estrenos de cine: policías rebeldes, dictadores imaginarios y terrores patrios

Ya sabéis cómo funciona esto de los estrenos de cine semanales. Cuando menos te lo esperas, ya tienes en cartel cerca de una treintena de novedades y te has plantado en mitad del mes de enero. Pero no nos agobiemos por el paso incansable del tiempo y celebremos que este viernes 17 tenemos seis novedades en nuestros cines, entre las que se encuentra el regreso de los 'Dos policías rebeldes' de Will Smith y Martin Lawrence.

Además, Taika Waititi llega decidido a robarnos el corazón con una diveritda y entrañable sátira antibelicista y antifascista, Atresmedia nos brinda una producción de terror made in Spain que sigue la estela de 'Verónica', y varias cintas internacionales completan la oferta.

'Bad Boys For Life' (2020)

A favor: Cómo Bilall Fallah y Adil El Arbi hacen suya la película sin tratar de replicar el estilo del inimitable Michael Bay, dejándonos unas secuencias de acción resultonas pero potenciando al máximo la comedia y las escenas de desarrollo de personajes. Martin Lawrence y Will Smith están espléndidos y aseguran las carcajadas con cada una de sus interacciones. Las nuevas incorporaciones tampoco están nada mal.

En contra: Estéticamente es un tanto hortera —su tratamiento del color roza el mal gusto en algunas escenas— y el gran giro de su guión está cerca del ridículo, aunque son dos pequeñas taras en un filme de lo más disfrutable.

Crítica en Espinof: 'Bad Boys for Life': una entretenida secuela que debería cerrar la saga de 'Dos policías rebeldes'

'Jojo Rabbit' (2019)

A favor: A medio camino entre la sátira y la fábula, 'Jojo Rabbit' ofrece uno de los retratos más cálidos, entrañables, divertidos —y, aún así, duros— sobre la II Guerra Mundial. Con un mimo puesto en cada uno de sus elementos formales y narrativos, con un reparto fabuloso —tremendo Waititi como Adolf Hitler— y con

En contra: Algunos podrían encontrar la visión de Waititi algo edulcorada de más en cuanto a tono y contenido se refiere, y demasiado cargante en términos estéticos.

Crítica en Espinof: 'Jojo Rabbit': una disfrutable sátira donde Taika Waititi mezcla emoción y humor con soltura

'Malasaña 32' (2020)

A favor: Su cuidado diseño de producción, su ambientación, su punto costumbrista, una notable factura técnica y un último tercio que se eleva como lo más original de la cinta gracias a la revelación del gran giro de guión.

En contra: En 'Malasaña 32' no queda demasiado espacio para la originalidad, optando por fusilar set-pieces, giros, escenas y recursos de todos los títulos del cine de terror habidos y por haber, desde 'Channel Zero' hasta 'El exorcista', pasando por 'Insidious'. Su obsesión por asustar —con subidas de volumen— cada pocos minutos impide que el relato respire y sus personajes evolucionen de forma orgánica.

Crítica en Espinof: 'Malasaña 32' busca seguir la estela de 'Verónica' y 'Expediente Warren' pero no llega tan alto como ellas

Y además...

'Jugando con fuego' ('Playing With Fire', 2019)

Lo nuevo de Andy Fickman es esta comedia con un reparto estelar compuesto por, entre otros, John Cena, John Leguizamo, Keegan-Michael Key y Judy Greer.

'Los consejos de Alice' ('Alice et le maire', 2019)

La propuesta francesa de esta semana es esta comedia con tintes dramáticos escrita y dirigida por Nicolas Pariser.

'Derechos del hombre' (2018)

Cierran los estrenos semanales esta comedia circense dirigida por Juan Rodrigáñez.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Bad Boys For Life'. Cuando se anunció una tercera parte de 'Dos policías rebeldes' con Michael Bay fuera de la ecuación, muchos de los devotos de la santa iglesia del Bayhem nos echamos a temblar. Por suerte, todos los miedos al desastre han terminado siendo infundados, porque el nuevo dúo de realizadores al mando han tomado las riendas sin ningún tipo de miedo ni intención de imitar al maestro de la destrucción, sacando oro de Smith y Lawrence y brindando un espectáculo de acción y comedia al más puro estilo 90's que no tiene nada que envidiar a sus predecesoras.

Juan Luis Caviaro: 'Mujercitas'. Lejos de ser una versión más, Greta Gerwig aporta la adaptación definitiva del clásico de Louisa May Alcott. Una película cautivadora, emocionante e ingeniosa, que respeta e interpreta el material original aportando su propia voz. Cuenta con un extraordinario reparto en el que destacan Laura Dern, Meryl Streep, Chris Cooper y, entre las jóvenes protagonistas, Florence Pugh, que este año nos dejó otro memorable trabajo en 'Midsommar'. Hay que verla.

Mikel Zorrilla.: '1917'. Una sensacional película bélica en la que Sam Mendes logra combinar un impresionante despliegue técnico -increíble también la aportación de un Roger Deakins que nunca falla- que va mucho más allá de la ilusión de estar narrada en un plano secuencia con un componente emocional que permite implicarte más a fondo en lo que sucede en pantalla.

Si los estrenos de esta semana no te llaman la atención o quieres recuperar títulos que llevan más tiempo en cartelera, recuerda que puedes echar un vistazo a las películas que recomendamos la semana pasada y la anterior. ¡Buen cine a todos!