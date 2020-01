Estrenos de cine: maldiciones niponas, héroes americanos e intrigas francesas

¡Feliz 2020! Ya es uno de enero, y qué mejor forma de empezar el año que con una primera ronda de estrenos de cartelera que nos deja una nueva versión norteamericana de 'La maldición', cortesía de Nicolas Pesce y Sam Raimi, para dar el pistoletazo de salida a este nuevo curso cinematográfico.

Aunque las novedades no brillen en número, si que nos brindan el regreso de dos de los grandes realizadores contemporáneos; nada más y nada menos que Roman Polanski y Clint Eastwood. Además, cine familiar y thrillers marca España completan la oferta perfecta para digerir la cena —y la reseaca— de nochevieja.

'La maldición (The Grudge)' ('The Grudge', 2020)

A favor: Los magníficos y mohínos tono y estilo con los que Nicolas Pesce impregna el largometrjae, que evocan a su lánguido y aterrador debut 'The Eyes of my Mother'. La estructura narrativa del filme es una auténtica delicia, alternando líneas temporales con una fluidez envidiable sin necesidad de sobreexplicaciones. En lo que respecta al terror, 'La maldición' nos deja algunos pasajes escalofriantes, sin escatimar en detalles truculentos.

En contra: Los abusos —menos de los habituales, pero, aún así, molestos— del volumen para sobresaltar al espectador. La película deja enterver las tijeras de un gran estudio mutilando las propuestas y visiones más arriesgadas y autorales de su director.

'Richard Jewell' (2019)

A favor: Un fantástico reparto —excelentes Chris Rockwell y Kathy Bates y Paul Walter Hauser— que, sumado a la veteranía y capacidad para emocionar de Eastwood, da forma al mejor relato sobre héroes reales que ha firmado el realizador desde que comenzó a coquetear con ellos.

En contra: La simplificación de algunos personajes —especialmente los antagonistas— y los clichés en los que se escuda para edificar el relato juegan un tanto a la contra.

Crítica en Espinof: ‘Richard Jewell’ es el capítulo más humano del coleccionable de héroes reales de Clint Eastwood

'El oficial y el espía' ('J'accuse', 2019)

A favor: Siempre es un placer volver a ver un largometraje de Roman Polanski; sobre todo cuando mantiene sus capacidades intactas para brindar una intriga absorbente e inteligentísima que te mantiene pegado a la butaca entre procesos judiciales, espionajes y juegos de máscaras. A nivel discursivo es una auténtica bomba.

En contra: Es una lástima que a nivel formal, especialmente en lo que respecta a la puesta en escena, sea una propuesta tan plana y desangelada.

Crítica en Espinof: 'El oficial y el espía': Polanski reflexiona sobre la persecución ideológica a través de una absorbente investigación real

Y además...

'La gallina Turuleca' ('Turu, the Wacky Hen', 2019)

La propuesta infantil de la semana es la producción animada 'La gallina Turuleca', de Eduardo Gondell y Víctor Monigote, doblada por Eva Hache y José Mota.

'El silencio del pantano' (2019)

El segundo largometraje español de la semana es este thriller dirigido por Marc Vigil, basado en la novela de Juanjo Braulio.

'Fortuna' (2018)

El último largometraje de la semana es este drama, nominado a la mejor película en los premios del cine suizo 2018.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Jorge Loser: 'La maldición'. Es fácilmente la mejor película del conjunto de remakes y secuelas americanas de JU-ON, convirtiendo el embrujo fantasmal en una uténtica enfermedad contagiosa que Nicolas Pesce verbaliza hasta en el diseño de producción decadente y decrépito. Apariciones violentas, gore y cuerpos corruptos se unen a una narración fragmentada original que solo se ve lastrado por el exceso de sustos de volumen.

Víctor López G.: '6 en la sombra'. Puede que su guión parezca que lo haya escrito un mono con dos pistolas, que su humor sea lo más memo del mundo y que su premisa sea una simple excusa para desencajar mandíbulas con las mejores set-pieces que hayan visto nuestros ojos este año, pero lo último de Michael Bay es simple y llanamente la mejor cinta de acción de 2019. Una auténtica orgía de muerte, caos, destrucción y humor adolescente rodada con cinco chutes de adrenalina en vena que disfrutar sin ningún tipo de complejos —los mismos que tiene la película—. Brutal.

Si los estrenos de esta semana no te llaman la atención o quieres recuperar títulos que llevan más tiempo en cartelera, recuerda que puedes echar un vistazo a las películas que recomendamos la semana pasada y la anterior. ¡Buen cine a todos!