Las 13 mejores películas de terror de 2019

Con todo el dolor del mundo, debo admitir que el mejor cine de terror que he visto este 2019 no ha llegado a nuestras salas de cine, quedándose en las pantallas de festivales en las que se han proyectado joyas como ‘Daniel Isn’t Real’ o ‘The Lodge’; pero esto no quiere decir que la cartelera no haya recibido un buen puñado de largometrajes de género que reivindicar como lo mejor del año.

Después de haberlo hecho con otros géneros, aquí os traigo una nueva selección con los 13 mejores títulos que nos ha dado el cine de terror durante los últimos doce meses. Una lista en la que hay cabida para el cine más sesudo, para producciones de espíritu jaranero y para rarezas que ningún gran estudio se habría atrevido a producir.

'La casa de Jack' ('The House that Jack Built')

Director: Lars von Trier

Reparto: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Riley Keough, Sofie Gråbøl

Sólo un genio como Lars Von Trier es capaz de que su última película figure en listas con las mejores comedias y con los mejores filmes de terror del año. Con ‘La casa de Jack’, el danés desnuda su alma en un ejercicio casi psicoanalítico y exento de todo tipo de moral que nos regala algunos de los pasajes más devastadores y horripilantes del año, capaz de revolver los estómagos de los espectadores más habituados al género. Una auténtica maravilla sádica, inteligente y, a su manera, divertidísima, que nos invita a descender literalmente a los infiernos de la mano de un Matt Dillon tan brillante como el bueno de Lars.

Crítica en Espinof: 'La casa de Jack': un descenso a los infiernos de la creatividad en forma de sofisticado jeroglífico

'Nosotros' ('Us')

Director: Jordan Peele

Reparto: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II

Debutar con un largometraje tan excepcional como ‘Déjame salir’, invitó a muchos a pensar que lo de Jordan Peele fue tan sólo un golpe de suerte, pero el realizador y guionista ha demostrado con ‘Nosotros’ que lo de su ópera prima fue única y exclusivamente una cuestión de talento. Una vez más, Peele ha transformado lo que podría haber sido tan sólo una —fantástica— película de terror en un cúmulo de subtextos, simbolismos y metáforas que dan pie a una de las lecturas sociopolíticas más estimulantes y lúcidas del año. Y por si este brillante cóctel de horror y comedia supiese a poco, ahí está una Lupita Nyong’o digna de Óscar.

Crítica en Espinof: 'Nosotros': una escalofriante pieza de horror social que confirma a Jordan Peele como maestro del género

'Midsommar'

Director: Ari Aster

Reparto: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper, Ellora Torchia

De un modo similar a lo ocurrido con Jordan Peele, Ari Aster dejó a buena parte de los aficionados al género absolutamente maravillados con su primer largometraje ‘Hereditary’. Con semejantes precedentes, todas las miradas estaban puestas sobre una ‘Midsommar’ que lejos de bajar el listón, lo elevó con una reafirmación de estilo soberbia, canalizada en un ejercicio de terror diurno mucho menos solemne de lo que aparenta —su cachondeo velado es para enmarcar— en el que ‘La matanza de Texas’ se abraza con el mejor folk horror bajo la mirada de una Florence Pugh que se ha ganado el cielo con su desgarradora interpretación.

Crítica en Espinof: 'Midsommar': un magistral y catártico ejercicio de terror a plena luz del día

'Doctor Sueño' ('Doctor Sleep')

Director: Mike Flanagan

Reparto: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Zahn McClarnon, Carl Lumbly, Alex Essoe

Después de la descomunal ‘La maldición de Hill House’, Mike Flanagan tenía una papeleta entre manos de la que era muy complicado salir airoso. Pero a golpe de clasicismo, oficio y una narrativa depurada como pocas, el director se ha reafirmado como uno de los grandes nombres del terror actual con una ‘Doctor Sueño’ que captura entre sus fotogramas el alma y virtudes de Stephen King y Stanley Kubrick; regalándonos una secuela tardía de ‘El resplandor’ que, con permiso de ‘Midsommar’, es la cinta de horror del año.

Crítica en Espinof: 'Doctor Sueño': Mike Flanagan reconcilia a King y Kubrick, consagrándose como uno de los grandes nombres del terror actual

'Hellboy'

Director: Neil Marshall

Reparto: David Harbour, Ian McShane, Milla Jovovich, Sasha Lane, Daniel Dae Kim, Thomas Haden Church

Es una verdadera lástima que la versión de ‘Hellboy’ que llegó a tierras españolas lo hiciese vilmente mutilada, privándola de uno de sus grandes reclamos: un gore y una violencia salvajes que hacían las veces de la mejor carta de presentación posible a la aproximación de Neill Marshall al cómic de Mike Mignola. Pese a esto, esta adaptación de 2019, en las antípodas de la visión de Guillermo del Toro, nos ha brindado dos horas de diversión macarra y pasada de vueltas, criaturas imposibles y frases lapidarias que demuestran que hay cabida para otro tipo de blockbuster.

Crítica en Espinof: 'Hellboy' escupe sobre la mojigatería del blockbuster actual con una salvaje adaptación del cómic de Mike Mignola

'Muñeco Diabólio' ('Child's Play')

Director: Lars Klevberg

Reparto: Gabriel Bateman, Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Tim Matheson, David Lewis, Ty Consiglio

Con la avalancha de remakes y reboots que está sepultando las carteleras desde hace unos años, fue inevitable que el anuncio de una nueva versión de ‘Muñeco diabólico’ hiciese que muchos arqueásemos una ceja con escepticismo, pero la visión de Lars Klevberg del clásico de Don Mancini y Tom Holland no ha podido ser más acertada. Con un espíritu jaranero impagable, una inteligente reformulación en clave tecnológica del original y una exquisita dosis de mala leche, la ’Child’s Play‘ de 2019 es la gran tapada del año dentro del género de terror. “This is for 2Pac!”

Crítica en Espinof: 'Muñeco diabólico': un salvaje y divertidísimo remake, para enmarcar junto al original

'It. Capítulo 2' ('It. Chapter 2')

Director: Andy Muschietti

Reparto: Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah Mustafa, James Ransone, Bill Skarsgård, Jay Ryan

Después de una solvente, aunque algo recargada ’It’, Andy Muschietti tenía entre manos la ardua tarea de dar un cierre a la altura a la nueva adaptación del clásico de Stephen King en un ‘Capítulo 2’ que volvió a recaer en el abuso de los jumpscares y en unas sobreexplicaciones innecesarias. Pero más allá de su sincopada narrativa, el regreso a Derry vuelve a deslumbrar con algunas set pieces realmente terroríficas y por un diseño de producción como pocas veces se ha visto en un blockbuster de terror capitaneado por un gran estudio.

Crítica en Espinof: 'It. Capítulo 2': un espectáculo que reincide en los mismos pecados y virtudes de su predecesora

'El hijo' ('Brightburn')

Director: David Yarovesky

Reparto: Jackson A. Dunn, Elizabeth Banks, David Denman, Meredith Hagner, Matt Jones, Jennifer Holland

Terror honesto y exento de todo tipo de pretensiones. Esta breve descripción resume a la perfección los grandes aciertos de ‘El hijo’; una deconstrucción —o perversión— de los cánones superheróicos más bienintencionados que retuerce la conocida historia de Superman en 90 refrescantes minutos con todo el sello autoconsciente y desenfadado propio de James Gunn. Un divertimento mucho más lúcido de lo que cabría esperar de su simpleza, ideal para disfrutar en una sesión golfa rodeado de colegas.

Crítica en Espinof: 'El hijo' retuerce el mito de Superman en un refrescante relato de terror con todo el sello de James Gunn

'Historias de miedo que contar en la oscuridad' ('Scary Stories to Tell in the Dark')

Director: André Øvredal

Reparto: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Zajur, Gabriel Rush, Kathleen Pollard, Gil Bellows, Javier Botet

Puede que ‘Historias de miedo para contar en la oscuridad’ no haya sido el gran bombazo mediático del año, pero entre su encantadora modestia se esconde un ejercicio de terror juvenil que celebrar por lo lúcido de algunos de sus segmentos. Al igual que sucede con todos los relatos antológicos, sus set-pieces no mantienen constante el nivel de interes y calidad, y su hilo conductor se antoja algo deslavazado, pero por su aroma clasicote —fantástico el diseño de algunas criaturas— y su encantador tono propio de otra época, esta producción de Guillermo del Toro se las apaña para terminar robándote el corazón.

Crítica en Espinof: 'Historias de miedo para contar en la oscuridad': terror juvenil al uso pero rebosante de imágenes de impacto

'Annabelle vuelve a casa' ('Annabelle Comes Home')

Director: Gary Dauberman

Reparto: Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife, Michael Cimino

Después de un par de entregas de la saga principal de ‘Expediente’ y de un surtido con todos los spin-offs habidos y por haber, es normal que ya estemos curados de espanto. Pero este regreso de la infame muñeca Annabelle al Warrenverso se las ha apañado para darle una vuelta de tuerca lo suficientemente interesante a la saga como para ofrecer un entretenimiento de primera entre tanto jumpscare y criatura. No llegará al nivel de ‘The Conjuring’ y ‘El caso Enfield’, pero, como suele decirse, a nadie le amarga un dulce.

Crítica en Espinof: 'Annabelle vuelve a casa': la muñeca asusta lo justo para seguir exprimiendo el inquietante universo Warren

'Infierno bajo el agua' ('Crawl')

Director: Alexandre Aja

Reparto: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark, Ross Anderson, George Somner

Los menos de 90 minutos que dura ‘Infierno bajo el agua’ no contienen prácticamente ni un sólo segundo de respiro, y esa es, principalmente, la gran virtud del retorno de Alexandre Aja a la dirección tras la insípida ‘La resurrección de Louis Drax’. El francés tan sólo necesita un puñado de cocodrilos con bastante mala baba, un huracán de categoría 5 y una heroína de tomo y lomo para articular un survival a la antigua que culmina en un clímax tan salvaje como demencial en términos de producción; virtudes más que suficientes como para perdonar sus deslices con la supresión de la credibilidad.

Crítica en Espinof: 'Infierno bajo el agua': una pesadilla acuática que destaca gracias a su intensidad y concisión

'Noche de bodas' ('Ready or Not')

Director: Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin

Reparto: Samara Weaving, Andie MacDowell, Mark O'Brien, Adam Brody, Henry Czerny, Nicky Guadagni

Probablemente, ‘Noche de bodas’ sea el gran crowd pleaser de la temporada en cuanto a cine de terror respecta. Encabezada por una Samara Weaving que se está ganando a pulso un hueco enorme en el corazón del fandom, este divertimento de primera tiene altas dosis de comedia negra, algún que otro momento particulamente salvaje, una ácida lectura sobre la condición de clase y un libreto con el tercer acto más disparatado —para bien— que hayamos visto en este 2019. Carcajadas aseguradas.

Crítica en Espinof: Sitges 2019: 'Noche de bodas'. Un cuento retorcido y más sofisticado de lo que aparenta

'Velvet Buzzsaw'

Director: Dan Gilroy

Reparto: Jake Gyllenhaal, René Russo, Zawe Ashton, Toni Collette, John Malkovich, Tom Sturridge

Clausuramos nuestra selección con una de las rarezas de la temporada. Este radical cambio de tercio de Dan Gilroy tras haber firmado la genial ‘Nightcrawler’ y la correcta ‘Roman J. Israel Esq.’ ofrece una sátira desquiciada y grotesca sobre el mundo del arte, casi próxima a la serie B, con un Jake Gyllenhaal pasado de vueltas y unos niveles de riesgo imposibles en una producción de gran estudio —de nuevo Netflix se la juega a doble o nada—. De no entrar en su juego, la aborrecerás, pero como abraces sus lecturas y su propuesta, encontrarás un diamante en bruto.

Crítica en Espinof: 'Velvet Buzzsaw': una grotesca sátira sobre el mundo del arte que se ríe hasta de su sombra