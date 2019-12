Estrenos de cine: conclusiones galácticas, familias disfuncionales y dramas femeninos

Yo no me he enterado de que hayan pasado doce meses, pero al mirar el calendario acabo de percatarme de que este es el penúltimo artículo recopilatorio con los estrenos semanales de 2019. Y qué mejor modo de anticiparnos al fin de año que de la mano de la saga galáctica por excelencia y su cierre definitivo de la mano de J.J. Abrams en 'El ascenso de Skywalker'.

Junto al último bombazo del año marca de la casa Disney, este jueves 19 de diciembre llegan a nuestros cines la secuela de la comedia francesa 'Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?', la última ganadora del premio a la mejor dirección de la sección Un Certain Regard de la última edición del Festival de Cannes, un drama social catalán y un filme bélico con una pinta nada desdeñable.

'Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker' ('Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker', 2019)

A favor: 'El ascenso de Skywalker' promete un espectáculo visual nunca antes visto en toda la galaxia, cortesía de un J.J. Abrams que ya ha demostrado lo bien que se le da explorar planetas inhóspitos a bordo de naves espaciales tanto en 'Star Trek' como en la saga que nos ocupa. Sólo por dar el cierre definitivo a una saga que ya tiene 40 primaveras a sus espaldas, este Episodio IX ya merece nuestro tiempo.

En contra: Parece que la última entrega de la saga se esfuerza más en contentar a los fans y en dar respuestas a todas y cada una de las preguntas planteadas y que podían que dar en el aire, que en ofrecer una narrativa depurada a la altura de las circunstancias. Por ello, podría dejar un ligero poso de decepción a muchos espectadores.

Crítica en Espinof: 'Star Wars: El ascenso de Skywalker': una gran traca final obsesionada en responder todas las dudas de los fans

'Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho... ahora?' ('Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?', 2019)

A favor: Esta continuación del exitazo francés del pasado 2014 reincide otra vez en el mismo humor, los mismos mecanismos dramáticos y el mismo tono que su predecesora; lo cual será de especial agrado para todos aquellos que disfrutaron en su momento de la cinta original.

En contra: El punto a favor tiene un reverso tenebroso, y es que los que encontrasen el humor de 'Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?' tópico, cargado de clichés raciales sin gracia y algo trasnochado, volverán a toparse con los mismos problemas cinco años después.

'Una gran mujer (Beanpole)' ('Dylda', 2019)

A favor: Lo nuevo de Kantemir Balagov se apuntala sobre dos grandes aciertos. El primero de ellos es un tratamiento visual impecable, con una planificación calculada al milímetro, una paleta de colores verdes y ocres deliciosa y un montaje pausado y contemplativo que dan lugar a algunos de los pasajes más desasosegantes y crudos que nos ha dado la gran pantalla este 2019. El segundo son las magníficas interpretaciones de Viktoria Miroshnichenko y Vasilisa Perelygina.

En contra: Su ritmo, su densidad y su dilatada narrativa podrían atragantarse a más de un espectador. Su tercer acto divaga más de la cuenta y se aleja de una resolución contundente y plenamente satisfactoria.

Y además...

'Sin techo' ('Sense Sostre', 2019)

Desde Cataluña, Xesc Cabot y Pep Garrido nos traen este drama social ambientado en las calles de Barcelona

'Escuadrón de la muerte' ('The Kill Team', 2019)

Dan Krauss firma este sobrecogedor filme bélico basado en hechos reales y basado en la guerra de Afganistán.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Midway'. No diga acción, diga Roland Emmerich. Se han dado muchos palos —demasiado duros e injustos— al realizador alemán a lo largo de su carrera, pero es indiscutible que es un maestro en el arte de rodar acción. Con su última película, excesos digitales aparte, el director de 'Independence Day' nos regala unas secuencias de combate aéreo espectaculares de la mano de un reparto igualmente deslumbrante. Puede que nos cuente por enésima vez la historia del ataque a Pearl Harbor y sus consecuencias, pero no la habíamos visto así antes.

Kiko Vega: 'Seis en la sombra'. Un espectáculo que no da respiro, que sorprende por su referencial y cachondo sentido del humor y la maravilla como solo el director de 'Transformers' entiende. Y por su crudísima e inesperada violencia. En el año en que Netlix le ha comido buena parte de la tostada a los grandes estudios, y donde ha terminado más arriba que nadie, Bay parece haber entendido mejor que ningún director al servicio de la gran N lo que tiene que hacer en estos casos: no reparar en gastos. Ni en vidas.

La mejor película de acción del año y la más bestia de toda la carrera de su director. Eso ya la convierte en obligatoria.

Juan Luis Caviaro: 'Una gran mujer (Beanpole)'. Una de las mejores películas que vimos en Cannes este año, realmente especial, sobre todo por la inspirada puesta en escena. Kantemir Balagov se alzó con el premio a la mejor dirección de la sección Un Certain Regard con este drama de posguerra sobre dos amigas que intentan mantener la cordura en un mundo sucio, despiadado y brutal. Tiene escenas impactantes, inolvidables.

Jorge Loser: 'Star Wars episodio IX: El ascenso de Skywalker. Si 'Los últimos Jedi' fue atacada por el fandom por no ajustarse a lo que ellos esperaban, ahora es la última entrega de la nueva trilogía la que está siendo atacada por una crítica que parece decepcionada que el último capítulo de la nueva trilogía no sea una propuesta más "adulta", o "innovadora" achacándole que quiere contentar a los fans y cargarse lo avanzado por Rian Johnson en la anterior. Nada más lejos de la realidad, la película utiliza muchos de los hallazgos de la fuerza que más enfadaron a los fans en la anterior y los multiplica y da mucho más protagonismo a Rey, dejando a los secundarios en un segundo plano en donde se eleva el conflicto de Rey y Kylo de forma valiente, llevando el tono de romance gótico a lo cumbres borrascosas a lugares oscuros que las otras dos cintas nos se habían atrevido a tocar. Es una película sobrecargada de tramas y atropellada, pero muy divertida y sin ninguna subtrama en casinos o estampidas proanimalistas estúpidas en medio de lo que es y debe ser una buena película de Star Wars, una aventura de folletín que, además esta vez tiene hasta ribetes de horror cósmico. Será reconocida con el tiempo.

